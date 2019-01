SP-Bürgermeister Ludwig Deltl nahm den Jahreswechsel zum Anlass, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken, aber auch um auf die Projekte im Jahr 2019 hinzuweisen.

„Im Bereich Straßenbau wurde die Arbeiterheimstraße im Bereich der Apotheke inklusive Versickerung und LED-Beleuchtung saniert. Auch der Gehsteig der Bauernfeldstraße wurde vom Bahnhof bis in das neue Siedlungsgebiet am Bahnacker errichtet“, so Deltl. Weiters wurde die Grenzstraße mit Beteiligung der Stadt Gänserndorf erneuert.

Im Haus der Begegnung und im Kindergarten Marterlweg baute man die Heizungen von Öl auf Gas um und – wie die NÖN erst kürzlich berichtete – erneuerte man die Inneneinrichtung der Aufbahrungshalle.

"Der Baubeginn erfolgte im Juni"

„Das Highlight schlechthin war jedoch der Baubeginn beim Schulcampus. Bereits im Mai erfolgten die Vergaben an Gerneralunternehmer, Heizungs-und Lüftungsbau sowie Sanitär- und Elektroinstallationen im Wert von über 20 Millionen Euro. Der Baubeginn erfolgte schließlich im Juni“, berichtet der Ortschef.

Das Hauptaugenmerk werde auch heuer auf den Schulneubau gelegt. Weiters soll die Europa-Mittelschule im Zuge dieser Arbeiten am Schulcampus um vier Klassen erweitert werden. Im Kindergarten Drapelastraße wird eine dritte Gruppe eingerichtet. Im ersten Quartal 2019 soll außerdem ein neues Feuerwehrfahrzeug in Betrieb genommen werden. Dieses kostet 440.000 Euro. Es sei mit rund 150.000 Euro an Förderungen zu rechnen. Am Friedhof soll die Urnenwand erweitert werden und die Firmenschilder auf der B8 sollen vereinheitlicht werden.

Weiters werde an dem Planungsprojekt „regionale Leitplanung“ weitergearbeitet. Dabei gehe es darum, die Flächenwidmungen mit anderen Gemeinden und dem Land NÖ abzustimmen.

„Im Straßenbau steht die Komplettsanierung der Ludwenkogasse bzw. des Bahnhofsplatzes zwischen Anton-Lendlergasse und Postamt sowie die der Georg-Weissel-Straße mit Teilen der Hötzendorfstraße auf dem Programm“, schließt der Bürgermeister.