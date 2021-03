„Als wir vor mehr als einem Jahr von Corona hörten, wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt“, so Regional-Musikschuldirektor Norbert Suchy. Klassenkonzerte, Gruppenunterricht und Vorspiel-Abende waren plötzlich passé. „Gerade in der Zeit der ersten Vorspiel-Abende begannen die ersten einschneidenden Veränderungen. Selbst der Einzelunterricht war untersagt. Wir mussten binnen kürzester Zeit auf Online-Unterricht und Distance Learning umstellen“, so der Schuldirektor weiter.

Danach habe man sich etwas erholt: Vor den Schulferien – im Sommer des Vorjahres – sei alles für fünf bis sieben Wochen wieder fast normal gewesen. Doch da wartete eine andere Herausforderung auf Schule und Personal: Der Umzug ins neue Gebäude im Schulcampus stand am Programm.

Der zweite Lockdown war wieder ein Rückschlag. Aber man war schon gewappnet und konnte im Nu wieder auf die Online-Lösungen zurückgreifen.

Derzeit würden Einzelunterricht und Gruppenunterricht – ausgenommen Blasinstrumente und Gesang – stattfinden. Öffentliche Veranstaltungen in Sälen oder Hallen seien aber untersagt. Es wäre nicht die Musikschule, wenn für diese Problematik nicht eine Lösung parat wäre: Vorspiel-Abende und Klassenkonzerte gehen jetzt über den Bildschirm, statt über die Bühne – sie finden online statt.

Auch für den Tag der Musikschulen, am 7. Mai plant man einen virtuellen „Tag der offenen Tür“. Interessierte können sich über ihren Monitor die Schule ansehen. Und die neue Schule hat es in sich: Modernste Ausstattung der Klassen und Unterrichtszimmer gehören zum Standard.

„Der Umzug ins neue Gebäude am Schulcampus, der im Sommer eine Herausforderung war, erweist sich jetzt als Glücksfall. Durch den Umstand, dass wir über mehr Räume verfügen, können wir auch mehr Schüler einzeln unterrichten“, erklärt Suchy. Er zeigt sich auch sehr dankbar gegenüber der Gemeinde, weil die Unterrichtsgebühren im Vorjahr reduziert wurden. „Das ist auch der Grund, warum wir fast keine Schüler in den Lockdowns verloren haben. Außerdem waren unsere Lehrer sehr engagiert und Unterstützung kam auch von den Eltern der Schüler“, so der dankbare Direktor.

Auf das Engagement des Lehrpersonals seien auch die großartigen Erfolge seiner Schüler beim NÖ-Musik-Bewerb „Prima la Musica“ (die NÖN berichtete) zurückzuführen. „Mein größter Wunsch wäre es, dass wir im neuen Schulgebäude mit Orchester und Ensembles wieder Konzerte geben könnten, schließt Suchy.