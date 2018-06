Der Strasshofer Peter Sonnberger beklagt sich über den „katastrophalen Zustand“ der Verbindungsstraße zwischen Strasshof und Schönkirchen-Reyersdorf (L 3025). „Hier bröckelt und bröselt der Asphalt an allen Seiten, tiefe Löcher stellen die Stoßfedern der Autos auf eine harte Probe. Doch es geschieht nichts“, so der Mann.

Und weiter: „Erst kürzlich wurden zwei Abschnitte an der B8 frisch asphaltiert, obwohl bei einem der Straßenzustand nicht so schlecht war. Jedenfalls scheint die Straßenverwaltung ihr ganzes Augenmerk – und damit auch sehr viel Geld – in die ohnedies überbreite B8 zu investieren.“

Anton Maritschnig von der Straßenmeisterei in Gänserndorf weiß sehr wohl um das Problem mit der Verbindungsstraße: „Eine Sanierung der angesprochenen Fahrbahn ist bereits in unserem Programm vorgemerkt. Die Arbeiten müssen allerdings erst genau geplant werden, weil im sich Gegensatz zur B8 an dieser Straße sehr viele Einbauten der OMV befinden und dadurch ein erheblicher Mehraufwand entstehen wird.“