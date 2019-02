Wieder ist die neue Volksschule um ein Stück gewachsen. „Vor Weihnachten konnten wir bereits die Dachgleiche feiern. Nun werden im Südtrakt schon die Fenster eingebaut“, zeigt sich SP-Bürgermeister Ludwig Deltl im NÖN-Gespräch mit dem Baufortschritt zufrieden. Im Inneren des Hauses sei auch schon mit den Verputzarbeiten begonnen worden. Der Verbindungsgang zwischen den einzelnen Gebäuden wurde bereits im Rohbau fertiggestellt.

„Auch die Arbeiten für die Erweiterung der Europa-Mittelschule (EMS, Anm.) sind in vollem Gange“, so Deltl weiter. Wie berichtet soll die EMS um vier Klassen erweitert werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung habe man den Ankauf der Geräte für den Turnsaal beschlossen und bereits die Aufträge vergeben.

"Arbeit wird wöchentlich abgestimmt"

Eine Wärmepumpe versorgt zwei Drittel des Gebäudes mit Wärme und dient im Sommer zur Kühlung. Das restliche Drittel der Schule soll über Fernwärme (EVN, Biomasse aus Hackschnitzeln) versorgt werden.

„Die ausführenden Professionisten treffen sich wöchentlich und stimmen ihre Arbeiten gegenseitig ab“, so der Ortschef, der außerdem betont, dass die Baukosten im Plan sind und laufend überwacht werden. Die neue Volksschule soll bereits im Herbst 2020 in Vollbetrieb gehen.