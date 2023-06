Strasshof Spielplatzfest war ein Erfolg

Vom Ponyreiten bis hin zu einer Luftburg gab es für die Kids ein buntes Programm. Foto: Gemeinde Strasshof

D as diesjährige Spielplatzfest in der Gustav-Mahler-Straße lockte viele Besucher an.

Das bereits zur Tradition gewordene Spielplatzfest fand heuer am Generationenspielplatz in der Gustav-Mahler-Straße statt. Zu den heurigen Attraktionen gehörten, neben dem Kettenkarussell, eine Luftburg und eine Kindereisenbahn sowie Ponyreiten. Bei Gratis-Eis der Firma Gourmet und Getränken, die Gemeinderäte verteilten, konnten sich die Kinder Abkühlung holen. Für das leibliche Wohl der Erwachsenen sorgten die Pfadfinder sowie die Kinderfreunde mit Kaffee und Kuchen. Bürgermeister Deltl gab sich stolz und erfreut, dass so viele Besucher zum Spielplatzfest kamen.