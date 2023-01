Start für neue Jugendarbeit

Nach dem Ende für die Streetworker „Goostav“ (die NÖN berichtete), gaben nun Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Bürgermeister Ludwig Deltl den Startschuss für die Tätigkeit der „jugendarbeit.07“.

Für alle Jugendlichen, aber auch Eltern, Sorgeberechtigten sowie alle mit Jugendfragen beschäftigen wurde mit Förderung der Gemeinde und des Landes NÖ eine wichtige Maßnahme gesetzt. „jugendarbeit.07“ möchte für alle ein qualifizierter Ansprechpartner sowie ein starker Vertreter für die Anliegen und Interessen der Jugendlichen sein und auch eine breite Palette an adäquaten Freizeitangeboten bieten.

„Es benötigt professionelle Betreuungsangebote, wie z. B. niederschwellige Anlaufstellen oder die mobile Jugendarbeit, um Jugendliche in ihrer Welt zu erreichen und ihnen – wenn nötig – Hilfestellung zu geben. Das Land NÖ stellte deshalb zuletzt für diese wichtige Tätigkeit einen Betrag in Höhe von ca. 6,3 Mio. Euro zur Verfügung. Gemeinsam mit der Gemeinde Strasshof als Partner können wir so dieses Projekt finanzieren“, so Königsberger-Ludwig in ihrer Ansprache.

Man wolle ein bedarfs- und bedürfnisorientiertes Angebot anbieten, das Kinder und Jugendliche auf den Weg in ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben begleitet und mit Rat und Tat völlig unkompliziert unterstützt. Das Angebot von „jugendarbeit.07“ richtet sich an alle Jugendlichen in Strasshof im Alter zwischen zwölf und 23 Jahren.

Umfangreiches Programm ist bereits für heuer geplant

Die Teilnahme an den Aktivitäten ist gratis. Bereits 2023 soll für die Jugendlichen ein umfangreiches Angebot präsentiert werden. Es beginnt mit der Plakataktion „Wie geht’s Dir?“. Dabei geht es um das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen, das Anbieten von Hilfe und die Anleitung zur Selbsthilfe. Eine Broschüre und alle dazu gehörenden Unterlagen wird das Team der „jugendarbeit.07“ im Rahmen von Veranstaltungen gemeinsam mit den Jugendlichen besprechen. Fixiert sind Graffiti-Workshops und natürlich ein attraktives Sommerprogramm. Bereits jetzt wird ein Raum im Gemeindehaus (Schönkirchner Straße) als Anlaufstelle für die Jugendlichen eingerichtet.

Die Jugendlichen können sich auch in einen Online-Treff – jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr – einklinken.

Alle Infos dazu gibt’s auf www.jugendarbeit.at . „jugendarbeit.07“ wurde im Jahr 2007 von Mario David und Klaus Neumann ins Leben gerufen. Neben dem persönlichen Kontakt sind Social-Media-Plattformen heute das wichtigste Kommunikationsinstrument zu den Jugendlichen, um über Veranstaltungen und Termine aber auch um über jugendrelevante Themen zu informieren. Daher ist die „jugendarbeit.07“ auch dort präsent – von Tik-Tok über Instagram, YouTube und Facebook bis zu WhatsApp und Zoom.

