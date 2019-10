SP-Bürgermeister Ludwig Deltl spricht von unfassbaren Zuständen. Nach dem Rücktritt des Bürgerlisten-Gemeinderats Georg Dawoud seien mit Silvia und Paul Ebhart nur mehr 50 Prozent der Partei übriggeblieben. Das jetzt freigewordene Mandat wäre wieder von einem Familienmitglied, der Tochter Pia Panzirsch, besetzt worden.

„Das ist bemerkenswert, denn sie hat in der Wahlliste an 16. Stelle kandidiert, somit dürften neun Personen an dem Mandat kein Interesse haben, oder die Bürgerliste hat diese Personen übergangen“, so SP-Bürgermeister Ludwig Deltl. Und weiter: „Nach der jüngsten Gemeinderatswahl war die Bürgerliste mit vier Mandataren im Ortsparlament vertreten. Bereits bei der Konstituierung schien Wadie Dawoud (er kandidierte an dritter Stelle) nicht mehr auf der Liste auf. Stattdessen wurde sein Sohn Georg Dawoud vorgeschlagen“, so Deltl zusammenfassend. Kurz darauf habe sich auch die Gemeinderätin Brigitte Slama von der Bürgerliste zurückgezogen. „Von einer stabilen Gemeindevertretung kann bei der Bürgerliste absolut keine Rede sein, denn alle gewählten Gemeinderäte haben sich in den letzten Jahren von der Bürgerliste zurückgezogen“, schließt der Ortschef.

Alle Schritte rechtlich gedeckt

Bürgerlisten-Obmann Paul Ebhart kontert: „Ich empfehle Bürgermeister Deltl dringend die Lektüre der Gemeindeordnung, Paragraf 114, Abs. 3. Darin steht, dass der zustellungsbevollmächtigte Vertreter der Wahlpartei (…) dem Bürgermeister ein anderes Ersatzmitglied seiner Wahlpartei für das freigewordene Gemeinderatsmandat bekannt geben kann, wenn die nächstgereihten Ersatzmitglieder die Berufung ablehnen.“ Somit seien alle Schritte rechtlich gedeckt. Man wolle überdies mit dieser Personalentscheidung keine Weichenstellung für die Zukunft setzen.

„Verwunderlich ist auch, dass eine sehr ähnliche Vorgehensweise bei den Grünen den Ortschef nicht zu einer Wortmeldung veranlasst hat. Dort zog unlängst der an drittletzter Stelle gereihte Kandidat ins Ortsparlament ein“, schließt Ebhart.