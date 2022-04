Teuerung: Rote fordern Entlastung

Werbung

„Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie sich den Alltag leisten sollen. Mieten, Betriebskosten und Lebensmittelpreise steigen“, ärgern sich SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl und Bezirksparteichef Rene Zonschits. Für die beiden Genossen steht fest: „Jetzt muss endlich der Ruf der hart arbeitenden Bevölkerung nach Unterstützung gehört werden – sowohl von der Bundes- als auch von der Landesregierung.“

Die Verantwortlichen würden zwar stets betonen, dass man etwas für die Bürger tun müsse, in unzähligen Sitzungen fest, doch konkret passiere wenig bis nichts, so Deltl und Zonschits. Dabei gebe es diverse Möglichkeiten, rasch und effektiv zu helfen: „Mann könnte die Steuern auf Treibstoff senken, den Heizkostenzuschuss erhöhen und das Kilometergeld erhöhen.“

„Regierende haben tausende Ausreden“

Gerade im Bezirk Gänserndorf würden die Pendlerkosten die Arbeitnehmer sehr hart treffen, zumal viele Menschen gar keine Möglichkeit hätten, auf öffentlichen Verkehr umzusteigen: „Doch unsere Regierenden haben tausende Ausreden, um Maßnahmen, die in anderen Ländern längst funktionieren, nicht umzusetzen.“

Was die beiden SPÖ-Politiker besonders aufregt? „Dass unser Antrag, jenen Niederösterreichern, die von der GIS befreit sind oder einen Wohnzuschuss beziehen, unbürokratisch 200 Euro zukommen zu lassen, von der Landes-ÖVP als nicht dringlich bezeichnet wird.“ Dies sei ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht jener Bürger, die diese sofortige finanzielle Hilfe dringend benötigen.

„Es darf einfach nicht sein, dass Menschen in Niederösterreich entscheiden müssen, ob sie sich eine warme Mahlzeit leisten oder doch lieber die Heizung aufdrehen, weil sie für beides nicht mehr das Geld haben“, betonen Deltl und Zonschits.

Auch dass in Zeiten wie diesen Energieunternehmen wie die EVN höchste Gewinne melden, sei mehr als zynisch. „Daher fordern wir, dass die Dividenden-Ausschüttungen der EVN, an der das Land Niederösterreich beteiligt ist, direkt den Menschen zugutekommen, die nicht mehr wissen, wie es finanziell bei ihnen weitergehen soll“, so die beiden Genossen abschließend.

Die NÖN wollte natürlich wissen, was die Volkspartei zur Kritik der Roten sagt. Die schwarze Bezirkspartei wollte aber keine Stellungnahme abgeben.

