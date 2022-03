Trauer um Michael Pabi

Michael Pabi, in der Gemeinde bekannt und beliebt, ist am Dienstag der Vorwoche verstorben. Der Strasshofer wurde nur 54 Jahre alt. Er war unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Im Jahr 1983 trat er in den Dienst der Silberhelme, er war Löschmeister und Zeugmeister.

„Als Feuerwehr verlieren wir ein treues Mitglied, das vor allem in den letzten Jahren wieder den Weg zur Feuerwehr zurückgefunden und es mit viel Engagement schließlich zum Fachchargen gebracht hat“, steht auf der Homepage der Feuerwehr. Dort ist auch die Rede von einer langen und schweren Krankheit, der Pabi schlussendlich erlag.

Wie man aus seinem Bekanntenkreis erfuhr, dürfte er an Krebs erkrankt sein und sich nach einer Chemotherapie mit Corona infiziert haben. „Mike“, wie man ihn nannte, wird am Donnerstag, 17. März, ab 16 Uhr in der Aufbahrungshalle des Waldfriedhofs Strasshof feierlich verabschiedet und anschließend im Familiengrab zur letzten Ruhe geleitet.

