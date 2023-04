Unfassbar: Schäferhund aus Auto geworfen

Am Freitagabend soll es gegen 18.30 Uhr zu einer unfassbaren Tat an der Ortsgrenze von Strasshof in Richtung Schönkirchen-Reyersdorf gekommen sein. Ein älterer Schäferhund wurde angeblich mitten auf der Straße aus einem Auto geworfen. Zeugen hatten einen vermutlich weißen, älteren Ford beobachtet. Sie sicherten den Hund sofort und brachten ihn ins Tierheim Dechanthof. Der Schäferhund soll sich freundlich, jedoch am Rücken sehr schmerzempfindlich gezeigt haben.

Erstbehandlung des Vierbeiners wird auf 250 Euro geschätzt

Das Tierheim sucht nun nach Hinweisen auf den Besitzer und nach weiteren Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer 0664/504 11 06 werden auf Wunsch vertraulich behandelt. Die Tierpfleger gaben dem Hund den Namen Jeremy. Er hat sich am Dechanthof schon etwas eingelebt und erste Spaziergänge unternommen. Das Tierheim hat für die Untersuchungen und die Behandlung von Jeremy auf Facebook ein Spendenkonto eingerichtet. Die vorläufigen Behandlungskosten werden auf rund 250 Euro geschätzt.

Falls die Schmerzmittel keine Wirkung zeigen, muss auch ein Röntgenbild angefertigt werden. Laut dem Tierheim dürfte Jeremy schon länger nicht mehr in tierärztlicher Behandlung gewesen sein. Es bleibt zu hoffen, dass sich jemand findet, der Jeremy aufnimmt. Spenden kann man unter https://www.tierheim-dechanthof.at/geldspenden/.

