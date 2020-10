Die Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn soll eine vierte Vertragsarztstelle für einen Allgemeinmediziner erhalten. Die rechtsverbindliche Ausschreibung erfolgt im Auftrag der Österreichischen Gesundheitskasse und im Einvernehmen mit der Ärztekammer für Niederösterreich mit Oktober 2020.

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl zeigt sich hocherfreut über die Nachricht, dass es in Zukunft eine weitere Arztpraxis in Strasshof geben wird. Die Gemeinde hat mittlerweile rund 11.000 Hauptwohnsitze und kann eine zusätzliche Arztstelle vermutlich gut gebrauchen. Auch immer mehr Bewohner aus den umliegenden Gemeinden – darunter Gänserndorfer – nehmen die Dienste der in Strasshof ansässigen Ärzte gerne in Anspruch. Und auch von den anderen Allgemeinmedizinern wird der Zuschlag begrüßt. Sie versuchen, sich untereinander gut zu koordinieren, damit den Leuten aus der Umgebung immer ein Arzt zur Verfügung steht.

Ortschef Deltl unterstützt jede Bewerbung für die ausgeschriebene Stelle und freut sich schon jetzt, bald einen neuen Mediziner in Strasshof begrüßen zu dürfen. Nach dem erfolgten Zuschlag der neuen Arztstelle für Strasshof lädt Bürgermeister Deltl den neuen Mediziner ein, Gespräche zu führen, um die nötigen weiteren Schritte gemeinsam festzulegen, damit es im Ort schon bald eine neue Praxis geben wird.