Nachdem die reale Tür der Regionalmusikschule Strasshof für Veranstaltungen noch geschlossen bleiben muss, öffnet die Schule nun ihre virtuellen Türen anlässlich des „10. Tages der Musikschulen“ online. Wie die NÖN bereits berichtete, lädt die Schule aus diesem Anlass zu zwei Tagen der offenen Tür ein.

Am 7. Mai (von 14 bis 19 Uhr) und am 8. Mai (von 10 bis 17.30 Uhr) können alle, die sich für das Erlernen eines Musikinstruments, das Singen oder Tanzen interessieren, die Regionalmusikschule näher kennenlernen. „Wir würden gerne jeden Besucher persönlich mit Kaffee und Kuchen begrüßen und in der Schule herumführen, doch leider sind uns durch Covid-19 Grenzen gesetzt“, so Musikschuldirektor Norbert Suchy im NÖN-Telefonat.

Dieser QR-Code öffnet die Tür zur Regionalmusikschule. NOEN

Im Rahmen der virtuellen Führung stellen die Lehrer der Schule sich und ihre Unterrichtsfächer in 22 Zoom-Videokonferenzen vor. Dabei können die Besucher alle Instrumente und Unterrichtsfächer für jedes Alter und sogar das neue Schulgebäude kennenlernen.

Für die Jüngsten (von 18 Monaten bis sechs Jahren) werden auch Musikgarten, musikalische Früherziehung (mit Blockflöte oder Glockenspiel) und kreativer Kindertanz präsentiert.

Ab 26. April ist auf der Homepage www.regionalmusikschule-strasshof.at mehr über die Schule und die Tage der offenen Tür nachzulesen. Unter diesem Link oder unter nebenstehendem QR-Code kann man am virtuellen Rundgang teilnehmen.

Der normale Unterricht in der Musikschule findet seit Ostern bis auf Weiteres in Form von Distance-Learning statt. Detail- Informationen zum Unterricht für Eltern und Schülern kommen direkt von den Lehrern.