Derzeit gibt es Gespräche rund um die Errichtung einer Waldorfschule in der Gemeinde. „Wir wollen eine derartige Bildungseinrichtung im Bezirk Gänserndorf – zumindest im Bereich der Nordbahn – errichten“ bestätigt Gudrun Rameder vom Rudolf-Steiner-Schulverein im NÖN-Gespräch.

Derzeit suche man noch nach einer geeigneten Immobilie. „Das Interesse ist groß. Wir wollen spätestens im September starten“, fügt Rameder hinzu. Waldorfschulen gibt es seit 100 Jahren. Der Lehrplan ist ein Rahmenlehrplan, der sich an den Entwicklungsstufen des Kindes orientiert. „Derzeit gibt es laufend Gespräche. Wir schauen, wie wir das am besten umsetzen können“, so SP-Bürgermeister Ludwig Deltl.