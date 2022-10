Bäckerei setzt auf Ausbildung

Die Bäckerei Geier mit Stammsitz in Strasshof ist Partner der Tourismusschule Wassermanngasse in Wien und unterstützt die Bildungseinrichtung regelmäßig. Sei es mit köstlichem Gebäck, wie bei einem Pressefrühstück in der Vorwoche, in dessen Rahmen sich der neue Schulleiter Gerald Fross vorstellte und den „Tag und Nacht der offenen Tür“ in der Wassermanngasse am 14. Oktober von 15 bis 22 Uhr bewarb, oder mit heiß begehrten Praktika für Schüler.

„Mit den Praktikanten aus der Wassermanngasse sind wir immer sehr zufrieden“, berichtet Erika Geier und ergänzt: „Ich weiß, wie gut die Ausbildung in der größten reinen Tourismusschule Wiens ist, schließlich ist auch mein Sohn Absolvent und meine Nichte und mein Neffe sind ebenfalls in der Wassermanngasse.“ Sie bedankte sich bei der Schule für die gute Zusammenarbeit.

Diese lobte auch Neo-Schulleiter Fross: „Wir sind froh, dass wir mit Geier so einen verlässlichen Partner haben, der unseren Schülern diese tolle Praxisausbildung ermöglicht.“ Am 14. Oktober können sich interessierte Schüler und Eltern von 15 bis 21 Uhr ein Bild von der Tourismusschule machen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.