Zündwerk-Motel entsteht: Bagger rollen schon

„Auf rund 1.500 Quadratmetern werden 23 Zimmer, darunter auch drei Appartements, ein Frühstücksbereich und eine Rezeption untergebracht“, berichtet Zündwerk-Geschäftsführer Erich Windisch.

Weiters sind rund 300 Quadratmeter zur freien Vermietung – etwa für Arztpraxen und Büros – vorgesehen.

Am Montag erfolgte bereits der Startschuss für den Baubeginn. Zündwerk investiert für das Motel rund 2,5 Millionen Euro. Das gesamte Gebäude wird behindertengerecht errichtet. Die Arbeiten sollen Ende Mai 2022 abgeschlossen sein. „Wir sind auch in Kontakt mit den Organisatoren der Landesausstellung 2022. Die Besucher sollen auch die Möglichkeit zum Übernachten in unserem Motel haben“, so Windisch weiter.