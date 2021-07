Ehrenhauptbrandinspektor Herbert Tuitz ist mit 74 Jahren unerwartet verstorben. Er trat am 1. Mai 1973 in die FF Straudorf ein. Schon 1982 wurde er zum Kommandanten gewählt. Dieses Amt übte er 22 Jahre aus – in seiner Amtszeit wurde 1984 ein neues Einsatzfahrzeug angeschafft und von 1992 bis 1994 das FF-Haus modernisiert. Es war seine Idee, das traditionelle Pfingstfest der FF Straudorf ins Leben zu rufen, um die Ausrüstung der FF finanzieren zu können.

Auch die Gründung der erfolgreichen Bewerbsgruppe fiel in seine Ära. Er selbst erreichte das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold (1982). Von 2001 bis 2011 war er Unterabschnittskommandant. Über den Katastrophenhilfsdienst war er unter anderem beim Hochwasser im Triestingtal (2002), bei der Schneekatastrophe bei Lilienfeld (2006) und beim Hochwasser an der March (2006) an vorderster Front.

Für seine Tätigkeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Auch beim Neubau des Feuerwehrhauses in Straudorf von 2017 bis 2019 fand man Tuitz oft auf der Baustelle.

Am Samstag begleiteten ihn zahlreiche Kameraden unter der Führung von Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker auf seinem letzten Weg.