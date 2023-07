Keine Zufahrt zu eigenem Grundstück: Gänserndorfer rotiert

Bünyamin Celik versteht die Welt nicht mehr: Seit 2018 kämpft der gebürtige Türke für eine Zufahrt zu seinem Grundstück an der Wiener Straße. „Alle Nachbarn haben so eine, nur ich bekomme keine“, ärgert sich der Unternehmer, der gemeinsam mit seinem Sohn Osman in Gerasdorf eine Autolackiererei und -spenglerei betreibt.

Für den Junior sei auch die betroffene Liegenschaft bestimmt, die direkt an des Vaters Eigenheim grenzt: „Die beiden Grundstücke sind parzelliert. Wir hatten damals, im Jahr 2014, alle Aufschließungsabgaben bezahlt.“ Jetzt will der Sohn auf der noch freien Fläche ein Haus bauen. Ohne Zufahrt wäre dies aber sinnbefreit. „Die Gemeinde meinte, dass er ja über meine Liegenschaft zufahren könnte.“

Ich will nur das, was mir zusteht Bünyamin Celik

Was aber wäre, wenn sich der Sohn mit dem Vater einmal überwirft oder das Grundstück verkauft? „Dann soll der Nachbar durch meinen Garten fahren? Das kann es doch nicht sein.“ Celik will nur das, was ihm seiner Meinung nach zusteht: „Die Genehmigung für die Zufahrt. Alle Bauarbeiten und Kosten übernehme ich selbst.“

Woran scheitert das Ganze nun? Das besagte Grundstück liegt um einiges tiefer als der Gehsteig der Wiener Straße. Dazwischen prangt noch ein Metallgeländer, das der Gemeinde gehört. „Der Bürgermeister sagte, dass der Umbau zu aufwändig wäre.“ Celik sieht dies anders. Er verfügt auch über ein Gutachten vom Amt der NÖ Landesregierung, das bescheinigt, dass aus verkehrstechnischer Sicht kein Einwand gegen die Errichtung der Zufahrt bestehe.

Ein Blick von der anderen Seite: Celik würde einen Teil des Metallgeländers entfernen und die Böschung dahinter anschütten, damit er auf das Niveau der Wiener Straße kommt. Foto: Celik

Celik: „Es gibt also keinen logischen Grund dafür, dass die Bewilligung für den Umbau von der Gemeinde nicht ausgestellt wird. Offenbar hat der Bürgermeister persönlich etwas gegen mich.“ Celik ist sich mittlerweile sicher: Hätte er einen österreichischen Namen, hätte er die Zufahrt schon seit Jahren.

Die NÖN wollte natürlich auch wissen, was ÖVP-Bürgermeister René Lobner zu den Vorwürfen sagt und warum die Gemeinde die Zufahrt nicht genehmigt. Der Gänserndorfer Stadtchef reagierte aber leider nicht auf die schriftliche Anfrage der NÖN.