Aufregung: Kommt neue Schottergrube?

Im Rahmen der Radweg-Eröffnung zwischen Dörfles und Tallesbrunn wurden 637 Unterschriften besorgter Bewohner der Marktgemeinde und betroffener Nachbargemeinden gegen die Errichtung einer Schottergrube an ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko übergeben.

Von der Gruppierung, die unter dem Arbeitstitel „Schotter-Fighters“ fungiert, will sich zwar niemand mit seinem Namen in die Öffentlichkeit stellen, man bekräftigt aber: „Die 637 Unterzeichnenden sprechen sich klar gegen die Umwidmung einer etwa 40 Hektar umfassenden, derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche zur Schottergewinnung in der unmittelbaren Nähe der Stripfinger Deponie aus.“

Die überparteiliche Aktion, die in nur wenigen Tagen auf die Beine gestellt wurde, unterstreiche einen Gemeinderats-Beschluss, in dem sich 18 von 19 Mandataren gegen die Errichtung weiterer Schottergruben im Gemeindegebiet ausgesprochen hatten: „Nach dem Motto: ,Lebensqualität statt Schottergrube‘ soll verhindert werden, dass Lärm, Staub und Schwerverkehr das Leben und die Gesundheit vieler hunderter Menschen in Weikendorf und den benachbarten Gemeinden massiv beeinträchtigen. Die Bevölkerung baut auf die bereits zugesagte Unterstützung von ÖVP-Bürgermeister Johann Zimmermann, Ortsvorsteher Robert Jobst und Land NÖ.“

Auch die Grünen warnen vor der Schottergrube und berichten von sechs Probebohrungen zur Prüfung der Schottermächtigkeit: „Es gab Gespräche zwischen Grundstückseigentümern und einer Kies- und Schottergewinnungsfirma. Grundstückseigentümer, bei denen Probebohrungen durchgeführt wurden, erzählen freimütig von bevorstehenden Verkaufserlösen. Immobilienfirmen kontaktieren Grundstückseigentümer, die an die existierende Schottergrube in Stripfing angrenzen, und unterbreiten lukrative Kaufangebote.“

Der Gemeinderatsbeschluss sei nur eine Willenserklärung: „Eignungszonen für die Gewinnung von Sand und Kies werden durch das Land ausgewiesen und an dieser Stelle suchen die Eigentümer – darunter ein Gemeinderat – um eine Umwidmung an“, so die Öko-Partei. ÖVP-Bürgermeister Johann Zimmermann klärt auf: „Das ,regionale Raumordnungsprogramm‘ wird von der Landesregierung beschlossen, die Erstellung erfolgt aber im Auftrag von (ÖVP-Landeshauptfrau-Stellvertreter, Anm.) Stephan Pernkopf in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und nicht über deren Köpfe hinweg.“ Ein Seitenhieb folgt: „Im Gegensatz zur grünen Infrastrukturministerin Leonore Gewessler, die den Bau von S1 samt Lobautunnel und von S8 autokratisch abwürgt und so dem Marchfeld ,umweltfreundlichen‘ Stau verordnet. In NÖ läuft es anders.“

„Gespräch bringt mehr als Unterschriftenaktion“

Zimmermann weiter: „Zwischen Marktgemeinde und Landesregierung gab es in den letzten zwei Jahrzehnten immer eine optimale Zusammenarbeit und ich bin überzeugt, dass ein persönliches Gespräch mehr bringt als eine populistische Unterschriftenaktion.“

Da die Schotterabbauflächen bei Markgrafneusiedl, Untersiebenbrunn und Lassee weniger werden, suchen die Firmen neue Abbaugebiete: „Das neue, von einigen Grundeigentümern geplante Projekt in Stripfing war schließlich der Anlass für den Gemeinderat, darüber abzustimmen, ob wir eine Schottergewinnungsgemeinde werden wollen oder nicht“, berichtet Zimmermann und verweist auf das Abstimmungsergebnis von 18:1: „Damit wurde ein für alle Mal beschlossen, dass die Marktgemeinde keine Ausweisung von Eignungszonen für Schotterabbau haben möchte.“

