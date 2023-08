Hundetrainerin mit Herz: „Du musst der Fels in der Brandung sein“

Eines wird beim Besuch am Trainingsplatz von Annemarie Hurban sofort klar: Die tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und ihre Clara sind ein unzertrennliches Team. Hurban beschreibt sich selbst als „immer schon große Tierfreundin“, deren große Leidenschaft Hunde sind.

Sie musste allerdings über 40 Jahre alt werden, um ihren ersten eigenen Hund haben zu können. Warum? „Es ging beruflich einfach nicht“, erklärt sie. Sie ist studierte Betriebswirtin und arbeitete Jahrzehnte lang im Marketing großer Konzerne. Schon da war sie ehrenamtlich in einem Tierheim tätig.

Schließlich überwog der Wunsch, mit Hunden und Menschen zu arbeiten. Hurban, die in Stripfing aufgewachsen ist, absolvierte verschiedene Ausbildungen und machte sich vor zwei Jahren als akademisch geprüfte Kynologin und tierschutzqualifizierte Hundetrainerin selbstständig.

Wichtige Überlegung: Welcher Hund passt zu mir?

Außerdem gehört sie mit Golden-Retriever-Hündin Clara der Besuchs- und Therapiehundestaffel des Wiener Samariterbundes an. „Wir gehen in Schulen, Kindergärten, Seniorenheime und gehen zu Palliativpatienten“, berichtet die Trainerin von ihren Aufgaben. Clara, die den Beinamen Prinzessin trägt, liebe die Arbeit mit den Menschen.

Hurban ist es wichtig, bei ihren Kursen nicht nur die klassischen Kommandos wie „Sitz!“, Platz!“ und „Fuß!“ zu trainieren, sie will ganzheitliches Wissen rund um den Hund vermitteln. Und das beginnt bereits vor der Anschaffung, wenn es der erste Hund ist. „Da berate ich die künftigen Besitzer, welches Tier zu ihnen passt.“ Sie macht auch Hausbesuche, um sich das Umfeld anzusehen.

In diesem Zusammenhang ist ihr der allgemeine Sachkundenachweis, der in Niederösterreich seit 1. Juni für alle, die sich einen neuen Hund zulegen verpflichtend ist, sehr wichtig. Nicht, weil sie selbst Vorträge dazu hält, sondern: „Die Menschen lernen die gesetzlichen Bestimmungen kennen“ - und was sonst noch durch einen Hund auf sie zukommt. „Ich will, dass den Leuten bewusst ist, dass der Hund ein Familienmitglied ist“, spricht Hurban bei ihrem Vortrag auch darüber, dass man auf die Bedürfnisse des besten Freundes des Menschen eingehen muss. „Vertrauen und Bindung sind extrem wichtig. Ich sage den Leuten immer: Ihr müsst der Fels in der Brandung für euern Hund sein.“ Deshalb hält sie es für vernünftig, wenn mehrere Familienmitglieder beim Vortrag für den Sachkundenachweis dabei sind.

Darum arbeitet sie immer gemeinsam mit dem Hund. „Bei mir gibt es keinen Leinendruck und kein Anschreien“, betont die Hundetrainerin und rät den Herrchen und Frauchen, sich keinen Druck zu machen, wenn ein Kommando nicht so schnell sitzt. „Zuerst muss einmal der Besitzer lernen und wissen, was er will. Erst dann kann er es an seinen Hund weitergeben.“

Auf ihrer Homepage gibt's Informationen zu Hurbans Kursen und Vorträgen sowie allgemeines Wissen um den Hund und saisonbedingte Hinweise oder auch hilfreiche Links für die richtige Ausstattung des Hundes.

„Es freut mich einfach, die Menschen und die Hunde zu begleiten“, steht so vom Welpen bis zum Seniorhund beratend an der Seite ihrer Kunden. Diese können zu ihrem Hundeplatz in Stripfing kommen, Hurban bietet aber auch Hausbesuche und telefonische Beratung an: „Manchmal ist es eben ein Notfall und man kann sich nicht erst in ein paar Tagen einen Termin ausmachen.“

Vortrag zum allgemeinen Sachkundenachweis in Niederösterreich: