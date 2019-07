Gewalt auf „Festln“: Ein Thema, das vermeintlich der Vergangenheit angehört, hat anscheinend auch heutzutage nichts von seiner Brisanz verloren. So berichtet ein NÖN-Leser aus Strasshof von gleich zwei gewalttätigen Vorfällen, die seinen Töchtern widerfahren waren.

Beim „Hexenkessel“-Clubbing im Vorjahr in Stripfing habe eine Tochter demnach versucht, sich zwischen sechs Angreifer und ihren Freund zu stellen: „Durch diese Zivilcourage wurde sie dann das Opfer.“ Ein Junge, der zur Hilfe kam, musste dann mit der Rettung nach Mistelbach gebracht werden. „Auch die Security-Mitarbeiter haben sich falsch verhalten. Zum Glück war ein Sanitäter außer Dienst anwesend, der sich um alles gekümmert hat. Der Veranstalter hat nichts gemacht“, ärgert sich der Vater, der noch nachlegt: „Diese sechs Angreifer waren nur auf das eine aus. Es wurden vorher und auch danach noch Besucher verletzt.“

Der zweite Vorfall ereignete sich am Samstag vor zwei Wochen auf der „Hot Summer Night“ in Jedenspeigen: „Da wurde der Freund meiner zweiten Tochter Opfer von zehn Jugendlichen. Diese haben meine Tochter belästigt und als ihr Freund zu Hilfe kam, hatten sie ihr gewünschtes Opfer.“ Der Freund musste nach der Schlägerei ins Spital: „Zum Glück hat sich der Verdacht auf Querschnittslähmung nicht bewahrheitet. Aber am linken Ohr ist er aktuell taub und meine Tochter, die ansehen musste, wie zehn Personen auf ihren Freund einschlagen, stand unter Schock.“

„Wir können nicht den ganzen Ort überwachen“

Die NÖN konfrontierte die jeweiligen Veranstalter mit den unschönen Vorfällen. Gerald Holzknecht, Sektionsleiter des SV Stripfing, der das „Hexenkessel“-Clubbing veranstaltet: „Das Problem sind Jugendliche, die sich schon vor dem Fest und nicht am Festgelände beim ,Vorglühen‘ mit selbst mitgebrachten Getränken derart betrinken, dass danach scheinbar alle Hemmungen fallen.“

Denn am Fest selbst werde weder an übermäßig alkoholisierte Gäste noch an Minderjährige Alkohol ausgeschenkt. Den geschilderten Vorfall habe er mitbekommen: „Das hat sich aber nicht am Festgelände abgespielt und daher ist es schwer, solche Schlägereien zu verhindern. Wir können nicht den ganzen Ort überwachen.“

Auch Harald Weiser, Obmann des SV Jedenspeigen/Sierndorf, der die „Hot Summer Night“ veranstaltet, pflichtet ihm bei und schildert die Vorkommnisse, wie sie ihm von Security-Verantwortlichen und dem NÖN-Leser beschrieben wurden: „Nach einem beginnenden Streit zwischen dem Jungen (dem Freund der Tochter des NÖN-Lesers, Anm.) und einer weiteren Person wurden beide Beteiligte vom Security-Team aus dem Zelt verwiesen.“

Nach der Schlichtung habe sich der Junge vom Gelände entfernt und anschließend kam es zu einer weiteren Streithandlung mit mehreren Personen auf der Straße vorm Event-Areal. „Als dies das Security-Team vom Zelteingang aus sah, griff es auch dort ein. Wir sind als Veranstalter überzeugt, dass das Sicherheitspersonal seine Aufgabe erfüllt hat, indem es am und sogar vorm Veranstaltungsgelände schlichtend und deeskalierend eingriff.“

Die Geschichte war aber noch nicht zu Ende: „Wie sich herausstellte, wurde der Junge rund 45 Minuten später verletzt in einer abgelegenen, uneinsichtigen Seitengasse abseits des Fest-Areals gefunden“, bedauert Weiser und setzt fort: „Der Vater der Freundin hat mir mitgeteilt, dass er seiner Tochter telefonisch geraten hatte, sich mit ihrem Freund irgendwo zu verstecken. Erst dort und zeitlich nachgelagert kam es zur dritten Schlägerei, bei der dem Jungen die Verletzungen von mehreren Tätern zugefügt wurden.“

Der SV Jedenspeigen/Sierndorf bedauert den Vorfall, wünscht dem Betroffenen baldige Genesung und hofft, dass die Täter ausgeforscht werden.