Weihnachtshaus in Strasshof: Bleiben Lampen heuer dunkel?

Nachdem gerüchteweise zu hören war, dass das weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Weihnachtshaus in der Lassallestraße 68 heuer in der Vorweihnachtszeit finster bleiben soll, sprach die NÖN mit Hausbesitzer Manfred Kouril. „Man muss abwarten, wie sich der Strompreis über den Sommer entwickelt. Grundsätzlich möchte ich die Lampen im Advent wieder einschalten“, so der „Mann der Lichter“.

Er hatte im Vorjahr bereits angekündigt die Anzahl der Lichter – übrigens alles LED – zu reduzieren, was er aber dann bleiben ließ. Stattdessen aktivierte er – anstatt wie früher am ersten Adventsonntag – die Lampen erst am Sonntag, 11. Dezember. Außerdem war die Beleuchtung nur bis 21 Uhr in Betrieb und nicht wie in den Vorjahren bis Mitternacht.

Im Gespräch erwähnte Kouril noch die vielen positiven Reaktionen auf sein Lichtermeer: „Ich habe zahlreiche nette Briefe und sogar Zeichnungen von Kindern bekommen. Auch in den sozialen Medien gab es viele nette Beiträge.“ Er will die Stromabrechnung im Sommer abwarten. Falls die Strompreise nicht weiter ansteigen, seien die Kosten für die üppige Weihnachtsbeleuchtung eine „annehmbare Ausgabe“ für ihn.

„Solange ich das finanziell und gesundheitlich stemmen kann, betreibe ich das gerne weiter, obwohl die Vorbereitungen allein zwei Wochen dauern“, erklärt Kouril abschließend.

