Marchfelder Bank überzeugt als Regionalbank

Die Marchfelder Bank präsentierte gemeinsam mit dem Universitätsprofessor Christian Helmenstein Studienergebnisse der Wirtschaftsstudie „Die volkswirtschaftlichen Effekte der Marchfelder Bank im Jahr 2022“.

Die Marchfelder Bank erwirtschaftete 2022 eine direkte Bruttowertschöpfung von 7,2 Millionen Euro und eine gesamte Wertschöpfung von 12,5 Millionen Euro. Damit wurde ein Bruttowertschöpfungsmultiplikator von 1,73 erreicht. Dieser ist höher als vergleichbare Benchmarks aus dem Banken-, Telekommunikations- oder Logistiksektor.

Jeder direkt generierte Euro löst weitere Wertschöpfung aus

Wie setzt sich die Wertschöpfung von knapp 13 Millionen Euro zusammen? Aus direkten Effekten von 7,2 Millionen Euro, eine Wertschöpfung, die in der Marchfelder Bank entsteht; indirekten Effekten von 3,9 Millionen Euro, diese entstehen in den Vorleistungsnetzwerken der Marchfelder Bank aus Energielieferungen, Büroraumbereitstellung und anderen Dienstleistungen; sowie induzierten Effekten von 1,4 Millionen Euro, diese entstehen durch den Konsum von Löhnen und Gehältern der direkt und indirekt Beschäftigten nach Abzug von Steuern, Sozialversicherung oder Sparquoten.

Was sagt der Bruttowertschöpfungsmultiplikator aus? Mit jedem direkt generierten Euro an Wertschöpfung werden weitere 0,73 Euro über die indirekten und induzierten Effekte ausgelöst. Über 70 Prozent dieser Wertschöpfung entfallen auf Niederösterreich, dabei liegt ein wesentlicher Fokus auf der unmittelbaren Region in und um das Marchfeld.

Zusätzlich zu den starken Werten bei der Bruttowertschöpfung konnte die Marchfelder Bank auch bei der regionalen Beschäftigung im Jahr 2022 eine erfolgreiche Bilanz ziehen. Mit einem Beschäftigungsmultiplikator von 1,76 und einem Beschäftigungsanteil von über 73 Prozent in Niederösterreich unterstreicht die unabhängige Regionalbank aus dem Marchfeld ihre regionale Verankerung.

Marchfelder Bank als attraktiver Arbeitgeber in der Region

Mit 84 direkten und insgesamt 148 Beschäftigungsverhältnissen ist die Marchfelder Bank ein wertvoller Arbeitgeber für die Menschen in der Region – vor allem im Marchfeld, aber auch im Weinviertel und in Niederösterreich insgesamt. Die Marchfelder Bank ist bestrebt, sich weiterhin als attraktiver Arbeitgeber zu etablieren.

Außerdem sorgt die Marchfelder Bank als Arbeitgeber und Auftraggeber für die österreichische Wirtschaft für fiskalische Gesamteffekte, die nicht nur der regionalen Bevölkerung zugutekommen, sondern auch für Bund, Länder und Gemeinden in Österreich einen wichtigen Beitrag leisten.

Die strategischen Schwerpunkte der Marchfelder Bank im Jahr 2023 sind die konsequente Umsetzung der „Strategie 2024“ und weitere Effizienzsteigerungen, um als leistungsfähige, eigenständige und flexible Regionalbank im Marchfeld - aber auch darüber hinaus - weiterhin erfolgreich zu sein. Die Hauptziele sind die Bewahrung der Selbstständigkeit sowie regionales, nachhaltiges Wachstum der profitablen Kerngeschäfte.