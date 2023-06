Bezirk Gänserndorf: Schottergrube als Badeparadies

Der Bezirk ist kein Seenland. Dennoch finden die Liebhaber von Naturbadeplätzen einige Stellen, die zum Baden abseits von Freibädern einladen und im Sommer Abkühlung versprechen. Die Auswahl umfasst das Aubad in Hohenau, die Schottergrube der Familie Riedmüller in Lassee und Badeplätze im Nationalpark Donau-Auen.

Mit einer Wasserfläche von rund 3,2 Hektar wartet das Aubad im Freizeitareal in Hohenau auf. Ein abgegrenzter Bereich von 3.000 Quadratmetern mit einer Tiefe von einem Meter dient als Kinderbadebereich. Bäume sorgen auf der rund 6,7 Hektar großen Liegewiese für Schatten an heißen Sommertagen. Es gibt Kinderspielgeräte, einen Badesteg, eine Schwimminsel und sanitäre Anlagen.

Der Eintritt ins Aubad ist kostenlos. Amtsleiter Wolfgang Wimmer informiert: „Seit Kurzem ist das Mitnehmen der Fahrräder zum Liegeplatz erlaubt, allerdings nicht das Fahren in der Anlage – zum Schutz der Gäste. Vor allem die Besitzer der doch teuren E-Bikes schätzen diese Möglichkeit.“ Wer lieber mit dem Auto anreist, findet einen kostenlosen Parkplatz vor. Außerhalb des eingezäunten Aubad-Areals finden die Gäste eine Kantine, die während der Saison je nach Witterungslage geöffnet hat.

Kantine: Ja, je nach Witterung, keine fixen Öffnungszeiten

Barrierefreier Eingang: Ja

Parkmöglichkeiten: Ja, keine Gebühr

Schattenplätze: Ja, Baumbepflanzung

Hunde: Nicht erlaubt

Mitten im Marchfeld, in Stopfenreuth, finden Badegäste Abkühlung in der zum Badeparadies ausgebauten ehemaligen Schottergrube. „Mittlerweile sind die Bäume groß und bieten Schatten“, schmunzelt Petra Riedmüller. Die Liegewiese bietet Platz für rund 500 bis 700 Personen. In der Kantine werden Imbisse, Getränke und Eis angeboten. Wer größeren Hunger hat, kann diesen im fußläufig gelegenen Restaurant Schotterteich stillen.

Der Weg zum Wasser ist leicht abschüssig, ins Wasser selbst gelangt man über Stufen. Für Sommerfeeling sorgt auch der Beachvolleyball-Platz. Es gibt sanitäre Anlagen. Der Tageseintritt beträgt 4 Euro für Erwachsene.

Kantine: Ja, Restaurant im Nahbereich

Barrierefreier Eingang: bedingt

Parkmöglichkeiten: Ja, keine Gebühr

Schattenplätze: Ja, Baumbepflanzung

Hunde: Nicht erlaubt

Ganz naturbelassen, allerdings ohne Infrastruktur, kann man an bestimmten Plätzen im Nationalpark Donau-Auen baden. Pressesprecherin Erika Dorn ersucht die Gäste um Rücksichtnahme: „Die Seitengewässerabschnitte in den Bereichen Schönau, Orth an der Donau, Stopfenreuth und Hainburg sind für nicht motorisierte Boote freigegeben. Das Anlanden und Betreten der Ufer ist jedoch nur an definierten Abschnitten der Donau erlaubt, welche im Managementplan des Nationalparks ausgewiesen sind.“ Nähere Informationen dazu gibt es unter www.donauauen.at.

Beliebter Badeplatz außerhalb des Bezirks

Wer über die Bezirksgrenzen hinaus nach Bademöglichkeiten sucht, der ist beim Poysdorfer Badeteich im Bezirk Mistelbach genau richtig. Dieser ist bei Badegästen sehr beliebt, da er hervorragende Wasserqualität bietet. Das Gelände ist sehr weitläufig, jeder Gast findet seinen Platz, egal, ob er es ein wenig ruhiger haben möchte oder das Miteinander liebt. Der Badeteich hat auch eine Insel. Die Gäste schätzen den großen Freiraum und die kostenlose Nutzung. Das Erholungszentrum bietet zahlreiche Angebote, die von Touristen des nahen Campingplatzes ebenso genützt werden wie von den Einheimischen.

Buffet vorhanden

Sanitäreinrichtungen

Große Liegewiese mit altem Baumbestand

Einstieg – über Stiegen oder Kiesstrand

Schattige Gratis-Parkmöglichkeiten

Hunde erlaubt

Minigolf