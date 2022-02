24-Stunden-Pflege: „Wie geht’s bei der Impfpflicht weiter?“

Wer kontrolliert die Covid-19-Tests der 24-Stunden-Betreuer? Zum NÖN-Bericht der Vorwoche meldet sich nun eine Leserin zu Wort. „Da muss man eben als betreuendes Familienmitglied dahinter sein“, so die Frau, die selbst einen Angehörigen in gleicher Situation hat.

Wird eine Person durch eine 24-Stunden-Hilfe betreut, sei er gleichzeitig Arbeitgeber und sollte damit seiner Kontrollpflicht nachkommen, was praktisch in den meisten Fällen ein Ding der Unmöglichkeit ist – diese Menschen sind eben aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit zumeist überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas zu kontrollieren.

Die Leserin weiß, wovon sie spricht. Sie hat einen Angehörigen in ähnlicher Situation. „Ich bin mit den Betreuerinnen jede Woche dreimal zum Arzt testen gegangen. Seit es die Gurgeltests gibt, machen wir das gemeinsam zu Hause.“ Das funktioniere schon sehr gut. Von Drohungen, bei verpflichteten Tests nicht mehr zu kommen, weiß die Leserin nichts.

Allerdings macht sie auf ein anderes, durchaus brisantes Thema aufmerksam: „Ich weiß nicht, wie es nach der Impfpflicht weitergeht. Unsere Betreuerinnen weigern sich, sich impfen zu lassen, oder sind mit einem in der EU nicht anerkannten Serum geimpft. Das heißt aber auch, dass sie nicht mehr kommen können. Was machen wir dann mit allen diesen Menschen, die derzeit zu Hause betreut werden? Wer wird diese Aufgaben übernehmen?“

Dazu komme das menschliche Problem. „Alte pflegebedürftige Menschen können mit der 24-Stunden-Betreuung in ihrer gewohnten Umgebung bleiben.“ Die NÖN-Leserin, wie ihr Angehöriger selbst bereits dreimal geimpft, hat eine klare Ansage an die Politik: „Es ist dringend notwendig, sich seitens des Ministeriums etwas zu überlegen. Die Impfpflicht in ihrer derzeitigen Form war da wohl ein Schnellschuss.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren