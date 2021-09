„Ich würde bitten um einen kurzen Prozess“, waren die ersten Worte des 54-jährigen Angeklagten an Richterin Monika Zbiral. Bei der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg ging es einerseits um ein Diversions-Verfahren des Bezirksgerichts Fünfhaus und andererseits um eine gefährliche Drohung, die der Mann gegenüber seinen Nachbarn im südlichen Weinviertel ausgesprochen haben soll.

Zu Beginn dieses Jahres zog er aus seiner Wiener Wohnung aus und siedelte zu seiner Mutter ins südliche Weinviertel um. Er habe an einem Iokaste-Komplex gelitten. „Ich bin erfolgreich therapiert“, beteuerte der Mann. Als Iokaste-Komplex wird in der Psychoanalyse die neurotische Bindung der Mutter an den Sohn bezeichnet. Ob dem tatsächlich so ist, vermochte die Richterin auch anhand des psychiatrischen Gutachtens nicht zu beurteilen. Dass sie einen besonderen Menschen vor sich hatte, das war ihr aber schnell klar.

„Komm heraus, feige Sau! Ich erschieß’ euch oder spreng’ die Bude in die Luft!“ Diese Drohung soll der bisherige Höhepunkt im Konflikt des Angeklagten mit den Nachbarn gewesen sein. „Ich mach’ solche Sachen nicht nüchtern“, war die Einlassung des 54-Jährigen. „Ich hab’ gar nix gedroht.“ Der Angeklagte gab aber zumindest zu, vom Umzug überfordert gewesen zu sein.

Auch die Mutter hatte Angst vor ihrem Sohn

Bei der Zeugeneinvernahme schilderte die Nachbarin ein gutes Verhältnis zur Mutter des Angeklagten, sagte aber auch aus, dass sie sich bei ihr ausgeweint hätte, weil sie Angst vor ihrem Sohn habe. „Meine Mutter, die unnötige Hure“, war der Kommentar des 54-Jährigen dazu.

Im Februar lud der Mann das Nachbarspaar zu sich ein, was dieses aber dankend ablehnte. „Wir werden es bereuen“, habe er zu ihr gesagt, so die Nachbarin. Er begann, Briefe in ihren Postkasten zu schmeißen – darauf Aufforderungen zur Versöhnung. Für Staatsanwalt Christoph Zechner stellten diese Briefe den erfüllten Straftatbestand des Stalkings dar.

Ebenso besorgt sei das Paar bezüglich seiner 18-jährigen Tochter, der er sehr aufdringlich Nachhilfe angeboten haben soll. Der Angeklagte gab aber vor, nicht einmal mehr zu wissen, wie die Tochter aussieht.

Richterin Zbiral hatte keine Zweifel an der Schuld des Mannes und verurteilte ihn zu sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe.