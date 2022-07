Arzt mit Tod bedroht

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Was der Gerichtssachverständige für Urologie, Karl-Friedrich Diehl (62), nach der Untersuchung eines 58-Jährigen am 12. April in seiner Ordination in Tulln und danach erlebte, war für den gestandenen Mediziner neu.

Die Untersuchung fand im Rahmen eines Pensionsverfahrens statt. Als er sich am Abend des Tages telefonisch nach dem Befinden des im Südlichen Weinviertel wohnenden Pensionisten erkundigen wollte, bedrohte ihn dieser: „Du kannst froh sein, dass du noch am Leben bist!“ Und er ergänzte schließlich: „Ich hätte dich schon am Nachmittag umbringen sollen.“

Dass er sich dahingehend geäußert hatte, bestritt der 58-Jährige vor Richterin Lydia Rada am Landesgericht Korneuburg nicht. Weil der „Trottel“ – gemeint ist der Arzt – ihm derartige Schmerzen zugefügt habe, nahm er gleich vier Schmerztabletten. „Ich kochte“, konnte der Mann seine Rage sehr glaubwürdig vorbringen. Auf eigenen Wunsch zog er es auch vor, dass die Richterin den Primar in seiner Abwesenheit befrage, weil er sonst für nichts garantieren könne.

Diehl schilderte den Angeklagten, so, wie man ihn auch vor Gericht erleben konnte – als Choleriker. Bereits bei Betreten der Ordination seien er und seine Assistentin als „Volltrotteln“ beschimpft worden. Ob so eine Untersuchung wehtue, fragte Rada nach. „Das ist nichts für alle Tage“, antwortete Diehl. Ein Detail interessierte die Richterin besonders, nämlich warum er nach der Drohung noch fünf Minuten mit dem Mann sprach. Um ihn zu beruhigen, so die Antwort, was aufgrund der sonoren Stimme des Mediziners auf der Aufnahme des Telefonats gelingen hätte können.

Die inkriminierte Aussage befand sich nicht auf der Aufnahme, da die ja erst der Grund war, das Gespräch aufzuzeichnen. Es sei ihm wichtig gewesen, das zur Anzeige zu bringen, so der 62-jährige Mediziner, aber in Angst sei er durch diese Äußerung nicht versetzt worden. Dieser Umstand, das Fehlen des Beweises der Drohung und die Einnahme der Schmerzmittel ergaben in Summe einen Freispruch.

