Datenfälschung: Einmal schuldig, zweimal Freispruch

Eine Anklage aus gleich drei Straftaten hatte ein 57-jähriger Berufskraftfahrer am Landesgericht Korneuburg zu gewärtigen.

Zum einen soll er vor seinem Wohnhaus die Begutachtungsplakette eines Pkw mittels Fensterputzmittel und Schaber abgelöst und auf das Auto seines Sohnes geklebt haben, was er vor Richter Martin Bodner zugab.

Zum anderen soll er seine Frau am 28. November letzten Jahres zu Hause geschlagen und über die Treppe gestoßen haben sowie eine Kundin seines Paketdienstleisters in der oberösterreichischen Stadt Perg gefährlich bedroht haben. Zu den letzten beiden Anklagepunkten bekannte sich der Mann nicht schuldig.

Der Vorwurf gegenüber der Frau löste sich durch die Verweigerung ihrer Aussage in Luft auf. Am 1. Dezember letzten Jahres kam es in Folge eines Unfalls eines Paketzustellers in Perg zu einem „Murdswickel“, wie es die aus dem Bezirksgericht Perg zugeschaltete Zeugin (60) dem Richter lebhaft schilderte.

„Ich hatte einfach solche Angst“

„Er entledigt mich“, soll der 57-Jährige ihr gedroht haben und er „bricht mir alle Knochen.“ Sie habe „so eine Angst“ gehabt. Allerdings konnte sie ihn vor Gericht nicht identifizieren. Schon bei der Aussage auf der Polizei-Inspektion hatte sie den Mann, der sie bedrohte, als etwa 40-jährig. Das ergab in Summe zwei Freisprüche und einen Schuldspruch für die Datenfälschung für den Mann: Drei Monate bedingte Freiheitsstrafe sind das Ergebnis der Verhandlung.

