„Dein Sohn kriegt Kugel in den Kopf!“

Wer den ersten Teil der Geschichte kannte, konnte der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg durchaus Unterhaltungswert abgewinnen. Der bestand darin, dass das Opfer (29) der angeklagten gefährlichen Drohung selbst vor wenigen Tagen vor Richterin Anna Wiesflecker stand.

Wegen Erpressung und Widerstand gegen die Staatsgewalt wurde der 29-Jährige rechtskräftig zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, davon acht Monate unbedingt, verurteilt.

Richter Martin Bodner hatte es nun mit einem der Erpressungsopfer (52) zu tun, das sich seinerseits mit einer gefährlichen Drohung gegenüber dem 29-Jährigen zur Wehr setzte. Astrid Wagner, die den jungen Serben schon in dessen Strafverfahren vertrat, brachte für ihren Mandanten vor, dass dieser durch die Drohung psychisch sehr beeinträchtigt sei, so leide er unter einem „Grübelzwang“. Da konnte sich nicht nur Verteidiger Mirsad Musliu ein verschmitztes Schmunzeln nicht verkneifen.

„30.000 Euro, sonst Kopf weg.“

Bei der Zeugenaussage des 29-Jährigen stellte sich dann heraus, dass dieser die Drohung selbst gar nicht gehört hatte. In diesem Punkt der Anklage sprach Richter Bodner den Mann folgerichtig frei. Das war der erste Teil. Der 52-Jährige machte sich nach der Konfrontation mit dem 29-Jährigen auf zum Vater (55), einem Nachbarn im Südlichen Weinviertel. Er berichtete, wie sein Sohn ihm gedroht hätte: „30.000 Euro, sonst Kopf weg.“

Und drehte dann den Spieß um. „Wenn dein Sohn weiter so blöd, dann kriegt Kugel in Kopf.“ Der 52-Jährige räumte die Drohungen, auch die ungehörte, ein: „Geständnis, kein Thema, definitiv.“ Das ließ Bodner zum mildesten juristischen Mittel greifen – einer Diversion in Form von insgesamt 1.000 Euro. 300 davon übergab er noch im Gerichtssaal Astrid Wagner, die das Geld als Schmerzensgeld für den Vater erhielt, mit den Worten: „Geldprobleme hab ich nicht, bin ja kein Erpresser.“

