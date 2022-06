Dem Dealer ein Auto gecheckt

Werbung

Die Abnehmerin der Drogen (29) wohnte im Südlichen Weinviertel, ihr Lieferant (35) allerdings in Wien – und er war unmotorisiert. Also organisierte sie ihm am 15. August letzten Jahres ein „Car to go“. Sie registrierte sich unter ihrem Namen bei der bekannten Car-Sharing-Firma und gab ihre Daten an „Jockey“, so der Spitzname des Lieferanten, weiter. Dieser – nun motorisiert – konnte sie jetzt mit „Pico“, einer synthetischen Droge, versorgen.

Dass sie den zweiten Fahrer bei der Registrierung nicht angab, war aber ihr kleineres Problem. Das größere wurde am Landesgericht Korneuburg von Richter Martin Bodner verhandelt. Denn am 16. August 2021 baute „Jockey“ einen Unfall zwischen Spannberg und Matzen. Das Problem: Er verfügte über keine entsprechende Lenkerberechtigung. Also gab die Frau kurzerhand an, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Damit wäre auch nur ein Selbstbehalt von 1.000 Euro für den Unfall fällig gewesen.

Nun, da sie sich des Betrugs geständig zeigte, kommen Kosten von 10.099,80 Euro für das Auto, das ein Totalschaden war, auf sie zu. Ob sie die Forderung der Autoverleih-Firma anerkenne, wollte Bodner von der bisher Unbescholtenen wissen. „Mir wird nichts anderes übrig bleiben“, schätzte sie ihre Lage realistisch ein. Die juristischen „Kosten“ beliefen sich auf sechs Monate bedingter Freiheitsstrafe, mit der alle Seiten leben konnten.

