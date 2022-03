Die Zeit in Freiheit währte nur kurz

Werbung

Am 30. Dezember letzten Jahres wurde ein 43-jähriger Slowake aus einer mehrjährigen Haft entlassen. Bereits am 3. Jänner dieses Jahres hatte er aber schon wieder Kontakt mit der Exekutive und am 24. Jänner war er dann – nach 25 Tagen in Freiheit – wieder drin, in der Haft. Über genug Erfahrung mit Verhandlungen dürfte der insgesamt 14 Mal in Österreich, Tschechien und der Slowakei verurteilte Mann verfügen, erschien er doch mit seinem ganzen Akt vor Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg.

Zum Diebstahl eines Kastenwagens am 24. Jänner bekannte er sich schuldig. Den zweiten Anklagepunkt bestritt er allerdings. Er habe sich aus einem Container auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Hohenau nur Alteisen genommen, das ohnehin weggeschmissen werde. Nicht die einzige rechtlich grenzwertige Auslegung der Gesetze. Und außerdem habe er das „wertlose Zeug“ wieder zurückgebracht – in Begleitung der Polizei, die ihn zuvor aufgegriffen hatte. Ein Zeuge beobachtete die Szene auf dem Feuerwehrgelände und alarmierte die Beamten.

Alteisen stellte für die Feuerwehr einen Wert dar

Etwas irritiert fragte Zbiral nach, warum er das Material denn gestohlen habe, wenn es wertlos sei. Für den 43-Jährigen sei es eben keineswegs wertlos gewesen, nur für die, die es weggeschmissen hätten. Und natürlich stellte das Alteisen auch für die Feuerwehr einen Wert dar. Auch vertrete sein Mandant die Rechtsauffassung, dass es unrechtmäßig sei, dass Polizisten Anzeige erstatteten, so Verfahrenshelfer Marius Garo pflichtschuldig.

Im Anklagepunkt des am 24. Jänner in Wien gestohlenen Kastenwagens, der Beamten schließlich im Gemeindegebiet von Schwechat auffiel, konnte der Beschuldigte in puncto Auffassungsunterschiede noch zulegen. Ja, das Firmengelände sei umzäunt gewesen, aber da sei eben auch dieses große Loch gewesen. Die Schlüssel des Ford Transit hätten auch gesteckt und die Tatsache, dass er sich noch eine kleine Rampe baute, um mit dem Auto das Firmenareal verlassen zu können, sei nicht wichtig. Mit leicht grantigem Unterton fragte die Richterin: „Das Auto hat auch wer weggeworfen?“

Spektakulärer fiel dann nur noch die Einlassung zu seiner Festnahme aus. Er habe auf der Fahrt – schon auf einer abgelegenen Straße in Schwechat – „weißes, helles Licht“ gesehen. Danach sei ihm ein blaues Licht aufgefallen. Er sei stehen geblieben und ausgestiegen. Dann sei das Polizeiauto in die Seite des gestohlenen Fahrzeugs gefahren. Nach dem Unfall habe ein Beamter nur die Fotos gemacht, „die ihm passen“. – so weit die Sicht des 43-Jährigen.

Zwei Polizisten, die am 24. Jänner bei der Festnahme dabei waren, konnten zwar die vorangegangene Verfolgungsjagd auf einer Schotterstraße schildern, aber da beide auf der Rückbank saßen, konnten sie zum Zustandekommen der Kollision wenig beitragen. Zur Klärung des Unfalls beantragte Garo einen Sachverständigen, was Richterin Zbiral zuließ. Das zog die Vertagung der Verhandlung auf den 5. Mai nach sich – auch weil ein wichtiger Zeuge krankheitsbedingt fehlte.

