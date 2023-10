Museumsdorf Niedersulz für Barrierefreiheit vor den Vorhang geholt

Wer aktiv am Abbau von Hürden und Barrieren arbeitet, der wurde vom BhW Niederösterreich mit dem Preis „Vorbild Barrierefreiheit“ vor den Vorhang geholt.

Insgesamt gab es sechs Kategorien, die von Landesrat Ludwig Schleritzko und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ausgezeichnet wurden. In der Kategorie „Kultur und Tourismus“ ging der Preis in den Bezirk: Das Museumsdorf Niedersulz setzte Barrierefreiheit vorbildlich um.

Hier wurden nämlich in zweierlei Hinsicht Probleme gelöst: Zum einen handelt es sich beim Museumsdorf um ein Freiluftgelände in Hanglage, zum anderen um ein Dorf mit historischen Gebäuden. Dennoch wurde hier so gut es möglich war, ein Gesamtkonzept umgesetzt, um zumindest eine „barrierefreie Runde“ zu ermöglichen. Im neuen Eingangsbereich und im Dorfwirtshaus wurden Behinderten-WCs installiert, der Rundweg am Hang entlang wurde in Serpentinen angelegt und in regelmäßigen Abständen wurden Sitzbänke aufgestellt. Bei einer Auswahl von Häusern, bei welchen der Eingang nicht barrierefrei umgebaut werden konnte, wurden Ausstellungsstücke im Inneren so am Fenster platziert, dass eine Besichtigung von außen möglich wurde.

Darüber hinaus gibt es an verschiedenen Stationen Audio-Guides zur Geschichte des Ortes. Zudem wurden die Kulturvermittler geschult, entsprechend den individuellen Bedürfnissen beim Museumsbesuch zu beraten.

Landesrat Ludwig Schleritzko lobte die vielen Ideen und Initiativen und betonte: „Barrierefreiheit muss uns allen ein Anliegen sein. Wir alle müssen für jene Niederösterreicher mitdenken, die tagtäglich vor physische und soziale Hürden gesellt sind. Der Preis ,Vorbild Barrierefreiheit' leistet hier tolle Bewusstseinsarbeit, auch dafür, dass Barrierefreiheit ein sehr umfassender Begriff ist und viele Aspekte berührt.“

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ergänzt: „Es braucht Aktionen wie den Preis ,Vorbild Barrierefreiheit', damit gelebte Barrierefreiheit einmal zur Selbstverständlichkeit wird. Die Wertschätzung für engagierte Personen bewirkt, dass mehr Menschen sich am Abbau der Barrieren und Hürden beteiligen. Dafür braucht es ein Miteinander mit einem beherzten Blick über den Tellerrand hinweg.“

11 Preise in sechs Kategorien

In diesem Jahr wurden insgesamt 11 Preise in sechs Kategorien vergeben: Gemeinden, Bildung/Medien/Kommunikation, Kultur und Tourismus, Freizeit und Veranstaltungen, Arbeit und Innovation sowie Digitale Barrierefreiheit.

Kategorie Gemeinden: Brunn am Gebirge – Umbau des historischen Gemeindeamtes Biberbach – umfassendes Gemeindekonzept

Kategorie Bildung/Medien/Kommunikation: Veranstaltungszentrum Valentinum mit Musikschule – umfassend barrierefreies Gebäude IMC Krems – Unterstützung von Studierenden mit Behinderungen

Kategorie Kultur und Tourismus: Museumsdorf Niedersulz – barrierefreier Rundweg Schwarzenbach Keltendorf – ein Aussichtsturm für alle & Freilichtmuseum

Kategorie Freizeit und Veranstaltungen: Naturpark Sparbach – einfach Naturpark - ausgewählte Wege für Rollstuhl und Kinderwagen Aktionswoche Inklusion FH Campus St. Pölten – 4 Tage Vorträge & Workshops zur Sensibilisierung Kategorie Arbeit und Innovation: Mission Inklusion, Firma Jungwirth Beton. - Einstellung von 2 Personen mit Trisomie samt Spezialseminar zur Schulung der gesamten Firmenbelegschaft im Umgang mit Trisomie-Personen Firma Mechatron - LISSI Care Software für Betreuung zu Hause und Hilfspool für ALS-Patienten zur unbürokratischen und raschen Beschaffung von Kommunikationsgeräten

Kategorie Digitale Barrierefreiheit: die neue Website der NÖ Vorsorgekasse – vorbildlich barrierefrei nach WCAG 2.1 AA