Ein Jahr – drei Mal mit dem Gesetz in Konflikt

Drei Mal geriet ein 25-Jähriger dieses Jahr mit dem Gesetz in Konflikt – so zumindest lautete die Anklage von Staatsanwalt Stefan Dunkl am Landesgericht Korneuburg. Das erste Mal am 27. Mai, als er bei einer Hausdurchsuchung im Südlichen Weinviertel Widerstand gegen die Beamten leistete.

Am 16. Oktober folgten dann ein Verstoß gegen das Waffengesetz und die Nötigung seiner Lebensgefährtin, die er mit dem Tod bedroht haben soll. Den Widerstand gegen die Staatsgewalt stritt er nicht wirklich ab, versuchte seine „blöde Handlung“ allerdings damit zu erklären, dass sowohl er als auch seine Freundin zum Zeitpunkt des Eindringens der Beamten fast nackt gewesen seien. Der Grund für die Durchsuchung waren 14 Cannabis-Pflanzen in der Aufzucht. Die Lebensgefährtin gab bei ihrer Vernehmung durch die Richterin Lydia Rada an, dass sie die Polizisten in ihrem Garten bemerkt hätten und der 25-Jährige ankündigte, sich zu wehren, „und er wird’s auch immer wieder tun.“

Einschätzung der Lage war sehr unterschiedlich

Da gingen die Einschätzungen des Paares auseinander, denn der junge Mann strahlte tatsächlich so was wie Einsicht aus, nicht nur durch Sätze wie: „Früher war ich zu stolz für eine Therapie.“ Die Untersuchungshaft dürfte dem bisher Unbescholtenen geholfen haben, die Dinge zu ordnen und zu akzeptieren, darunter sein Aggressions- und Alkoholproblem. Die Anklage wegen Nötigung löste sich im Nichts auf, da die Lebensgefährtin dazu nicht aussagen wollte.

Verfahrenshelferin Birgit Harold plädierte für ihren Mandanten, ihn nicht mehr einzusperren: „Er ist auf dem Weg der Besserung.“ Das sah wohl auch die Richterin so. Sie verurteilte ihn – rechtskräftig – wegen des Widerstands gegen die Staatsgewalt und des Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil er trotz Verbots ein Luftdruckgewehr bei sich hatte, zu neun Monaten Freiheitsstrafe, wobei sie sieben davon zur Bewährung aussetzte. Das bedeutete für den 25-Jährigen, dass er nach dem Prozess heimgehen konnte – allerdings nicht, ohne der Weisung, dem Gericht seine Therapieerfolge nachzuweisen.