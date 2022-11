Elektrische „VORzeige-Busse“ sind voller Erfolg

„Die elektrisch betriebenen Regionalbuslinien 530 und 535 sprechen mit rund 1.400 täglichen Fahrgästen mehr als doppelt so viele Menschen an, als die frühere Bahnlinie“, verkündet der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) in einer Aussendung. Dies sind jene beiden Buslinien, die als Ersatz zum eingestellten Schienenverkehr am Schweinbarther Kreuz eingeführt wurden und, auf denen seit August ausschließlich E-Busse im Einsatz sind.

Seit 2021 werden die beiden Linien in den Regionen Gänserndorf – Mistelbach- Wolkersdorf – Groß Schweinbarth als verbesserte Nachfolge des Schienenverkehrs angeboten. Seit dem Sommer werden die Fahrgäste von elf modernen E-Bussen chauffiert – gänzlich emissionsfrei. Dass das Angebot sehr gut angenommen wird, belegen aktuelle Zahlen.

Optimierte Fahrpläne und Linienführung bringt mehr Fahrgäste

Das liegt daran, dass der VOR „bei der Analyse und Neuplanung des Regionalbusverkehrs im südlichen Weinviertel genau auf die Entwicklung der Region und auf die konkreten Mobilitätsbedürfnisse der Menschen achtet“, sagt VOR-Sprecher Georg Huemer. Auf den Linien 530 und 535 sind die Busse nach optimierten Fahrplänen unterwegs, die Linienführung wurde außerdem besser an die Siedlungsstrukturen angepasst.

Foto: Grafik: VOR

Schließlich erfolgte im August, wie berichtet, eine innovative Umstellung: Die dieselbetriebenen Busse wurden aussortiert und durch E-Busse ersetzt. „In enger Partnerschaft von VOR mit Postbus und der EVN“, wie der Sprecher betont. Und das kommt an: Die Fahrzeuge sind modern, geräuscharm und nutzerfreundlich und werden von 1.400 Fahrgästen täglich genutzt. Mit der Bahn fuhren auf der Strecke nur knapp 600 Personen täglich.

