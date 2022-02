Gemeinden suchen dringend Mitarbeiter

Ein Job vor der Haustür? So viele Angebote wie derzeit fanden sich wohl noch selten. Gemeinden im Bezirk Gänserndorf vom Norden bis in den Süden suchen Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen.

Wer Buchhaltungskenntnisse vorweisen kann und auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist, könnte in der Stadtgemeinde Zistersdorf ein neues Betätigungsfeld finden. Gesucht wird ein Mitarbeiter für die Rathaus-Finanzabteilung.

Einen Sachbearbeiter für die Personal- und Buchhaltungsabteilung sucht auch die Marktgemeinde Bad Pirawarth und in Groß-Schweinbarth wäre der Posten eines Vertragsbediensteten für den Rechnungsfachdienst und die allgemeine Verwaltung vakant. Bedarf an einem Mitarbeiter für die Gemeindeverwaltung hat auch die Marktgemeinde Weikendorf und in Bad Pirawarth wird zusätzlich ein Lehrling für den Lehrberuf Verwaltungsassistent gesucht.

Bauhofmitarbeiter in Gemeinde gesucht

Technikaffine finden in Hohenruppersdorf ein Betätigungsfeld. Dort braucht man einen Mitarbeiter für den Bauhof. Die Freunde an der Arbeit mit Kindern ist Voraussetzung für die Position eines Kinderbetreuers im Landeskindergarten Stopfenreuth. Schulen brauchen einen Schulwart und ein solcher wird in der Marktgemeinde Matzen-Raggendorf gesucht. Die Sonderschulgemeinde Lassee wiederum benötigt dringend einen Schulbuslenker, übrigens einer der wenigen Teilzeitangebote. Jobangebote für die Dauer der Landesausstellung Marchegg ergänzen das Angebot.

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dabei sind hier Angebote von Behörden oder anderen nicht inkludiert. Bei Interesse muss man in einigen Fällen allerdings schnell sein – manche Bewerbungsfristen laufen in den nächsten Tagen ab. Infos finden sich zumeist auf den Homepages der Gemeinden.

