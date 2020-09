Die für Anfang 2021 geplanten Bohrungen der OMV erregen den Unmut von Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz. Sie moniert, dass auf Auswirkungen auf die Umwelt in den Projektunterlagen zu wenig eingegangen werde, sowie die Aufstellung von acht Bohrtürmen. Die OMV kontert, dass Grenzwerte sogar deutlich unterschritten würden.

Entlang der Protteser Straße in Gänserndorf gegenüber dem Betriebsgebiet wird die OMV nach Öl bohren. Projektiert sind acht Bohrungen in einem überschaubaren Areal von jeweils vier Bohrungen im Abstand von jeweils acht Metern in zwei Reihen. Kainz moniert, dass trotz querender Stromleitungen Dieselaggregate eingesetzt würden, um den benötigten Strom zu erzeugen.

„Obwohl es sich um leistungsstarke Verbrennungsmotoren handelt, wird behauptet, dass keinerlei Feinstaub freigesetzt wird. Die Grünen fragen sich, ob die Verfasser der Unterlagen auch die Werbetexte für neue Autobahnen geschrieben haben“, kann sich Kainz ein wenig Ironie nicht verkneifen.

Reinhard Oswald, Geschäftsführer der OMV Austria, antwortet auf die NÖN-Anfrage: „Natürlich wird nur ein einziger Bohrturm verwendet, der von einem Bohransatzpunkt zum nächsten verschoben wird. Das verkürzt die Projektzeit, den logistischen Aufwand und reduziert vor allem den Eingriff in die Natur auf ein Minimum.“ Die Dieselaggregate würden lediglich während der Bohrung benötigt, die Emission sei unter den Grenzwerten.

Gesucht wird nach Erdöl. „Die Bohrungen dienen der Sicherung der Produktion in Österreich und damit dem Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region“, verweist Oswald auf die Bedeutung der OMV als sicherer Arbeitgeber. Das Unternehmen rechnet mit einer Gesamtbohrdauer von rund vier Monaten. Sollten die Arbeiten von Erfolg gekrönt sein, werden nach Antrag auf Förderung sechs Pumpenböcke dauerhaft installiert.

Gasvorkommen werden nicht vermutet. Sollte solches in Form von Begleitgasen anfallen, wird es über eine Förderleitung in eine bestehende Station geleitet und verkauft. Oswald betont, dass kein Antrag auf Fracking eingebracht wurde.

Seitens der OMV ist man erstaunt, dass von den Grünen niemand bei den Verhandlungstagen anwesend war.