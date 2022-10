Heilsamer Schock: „Allein hätt ich’s nicht geschafft“

Am 18. Mai dieses Jahres hatte ein 22-Jähriger eine Hausdurchsuchung in den eigenen vier Wänden zu gewärtigen. Der Grund dafür lag in seiner Drogenvergangenheit und damaligen Gegenwart. Wenn er nach Wien gefahren sei, um sich Suchtgift zu besorgen, hätte er für Freunde etwas mitgenommen und es zum Selbstkostenpreis weitergegeben, sagte er vor Richter Rainer Klebermaß am Landesgericht Korneuburg.

Verteidigerin Gudrun Moser-Reisinger hob in ihrem Plädoyer hervor, dass ihr Mandant es bisher im leben nicht leicht gehabt habe, seit er sich im Alter von 15 Jahren um sich selbst kümmern muss. Der 22-Jährige sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, habe eine Suchttherapie begonnen und sei aktuell clean. Zwei Ereignisse wären für ihn ausschlaggebend gewesen, um von den Drogen – hauptsächlich Cannabis – wegzukommen.

Das eine sei die Geburt seiner Tochter. Der andere Grund ließ dann doch aufhorchen: Die Hausdurchsuchung sei für ihn ein „heilsamer Schock“ gewesen. In dem Satz „Allein hätt ich’s nicht geschafft“, klang fast so etwas wie Dankbarkeit für die Amtshandlung durch. Trotz der juristischen Vorgeschichte des 22-Jährigen, die allerdings tatsächlich aus Jugendtagen herrührt, bot ihm der Richter „letztmalig“ eine Diversion in Form einer Geldbuße von 1.500 Euro an.

Der Erste Staatsanwalt Peter Zimmermann hatte keine Einwände gegen diese Vorgangsweise.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.