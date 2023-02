Kein Bemmerl: Kot führte zu Prozess

Dass Hundekot die Gemüter erhitzen kann, ist nicht nur aus der Bundeshauptstadt hinlänglich bekannt. Einer, der sich im Südlichen Weinviertel besonders über die Hunde eines Ehepaares aufregte, ein 70-jähriger Pensionist, ging eine Spur zu weit – so zumindest die Anklage der Staatsanwaltschaft am Landesgericht Korneuburg wegen gefährlicher Drohung und Nötigung.

Am 24. Oktober letzten Jahres soll er auf ein Ehepaar mit ihren drei Hunden getroffen sein. Zumindest in einem Detail waren sich alle Beteiligten einig, nämlich, dass das Paar mittig auf der Straße unterwegs war. Alles andere war strittig. So zum Beispiel, ob der 70-Jährige recht schnell mit seinem Pkw auf die Hundebesitzer zukam.

Auch das Manöver, mit dem der Pensionist die kleine Gruppe passierte, fand, je nach Perspektive, anders statt. Der ältere Herr will gezwungen gewesen sein, sich vorbeizuquetschen; die Eheleute wollen dem Autofahrer Platz gemacht haben. Beim Vorbeifahren soll der 70-Jährige gedroht haben die Hunde zu ertränken, was er vor Richterin Anna Wiesflecker bestritt. Er will gesagt haben: „Wenn die Hunde noch einmal mitten auf der Straße laufen, dann schmeiß ich einen ins Wasser!“ – und titulierte seinen Satz als Redewendung.

„Nachvollziehen kann ich Ihre Aussage nicht“, tat sich die Richterin mit dem Pensionisten ein bisschen schwer. Die – damit war das Paar gemeint – würden außerdem den Kot der Tiere nicht wegräumen. Der 70-Jährige ließ auch ein vorgezeigtes „Gackerl-Sackerl“ nicht gelten.

Doch der Streit soll noch so weit eskaliert sein, dass der Pensionist mit seinem Pkw wieder zurücksetzte und bis auf wenige Zentimeter an die Frau (51) heranfuhr. Zu einem Urteil kam es am ersten Verhandlungstag nicht. Der Grund dafür war eine Rinne quer über den Stadlweg. Denn aufgrund dieser sei es notwendig gewesen zu beschleunigen, verantwortete sich der 70-Jährige. Dass auf dem Plan, der dem Gericht vorliegt, keine Rinne zu erkennen ist, irritierte Wiesflecker nicht: „Die Polizei wird mir das erheben.“ Prozess vertagt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.