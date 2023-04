KLAR!-Region startet Online-Umfrage zum Klimawandel

Die KLAR!-Region Südliches Weinviertel ruft zur Teilnahme an einer Online-Umfrage zum Thema Klimawandel auf. KLAR!-Manager Alexander Wimmer dazu: „Wir interessieren uns für Ihre persönlich Sicht und Erfahrungen zu den Folgen des Klimawandels und den Möglichkeiten, darauf zu reagieren.“ Abgefragt werden dabei die Themenbereiche „Veränderungen bei Starkregen- und Dürreperioden“, ob der Teilnehmer in seinem persönlichen Bereich bereits Auswirkungen erkennt bzw. ob und in welcher Form Informationen dazu gewünscht sind.

Die Umfrage ist anonym. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren, die in den Mitgliedsgemeinden der KLAR!-Region Südliches Weinviertel wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen. Mitgliedsgemeinden sind: Auersthal, Bad Pirawarth, Ebenthal, Gaweinstal, Groß-Schweinbarth, Hohenruppersdorf, Matzen-Raggendorf, Prottes, Schönkirchen-Reyersdorf, Spannberg, Sulz im Weinviertel, Velm-Götzendorf und Zistersdorf.

Die Umfrage läuft noch bis 14. Mai und ist unter https://weinviertel-sued.at/KLAR_Umfrage aufrufbar. Unter den Teilnehmern werden zwei Mal 200-Euro-Gutscheine für einen regionalen Einkauf, fünf Weinviertel- Liegestühle und fünf Überraschungspakete verlost. Nähere Informationen zum Gewinnspiel erfahren die Teilnehmer am Ende des Online-Fragebogens.

