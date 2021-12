Mann bedrohte Frau: 5 Monate bedingte Haft

Die Anklage stammte aus dem Oktober 2017, die Tat geschah am 24. Mai des Jahres: Ein heute 35-jähriger Slowake hatte damals seine Partnerin mit dem Umbringen bedroht und in seiner Wut eine Scheibe im Wohnhaus des Paares im Südlichen Weinviertel zerschlagen. Die Drohungen gegen die Frau stieß er auch in der Gegenwart eines 39-jährigen Polizeibeamten aus, der – im Unterschied zum Angeklagten – zur Verhandlung am Landesgericht Korneuburg erschien.

Die lange Verfahrensdauer machte es Richterin Lydia Rada möglich, auch in Abwesenheit des 35-Jährigen zu verhandeln. Der bereits damals grundsätzlich geständigen Verantwortung des Slowaken standen dessen zwei Vorstrafen in seiner Heimat wegen Diebstahls und „unbefugtes Eindringen in Privatbesitz“ gegenüber.

Nach viereinhalb Jahren Verfahrensdauer lautete das Urteil der Richterin schließlich auf fünf Monate bedingte Freiheitsstrafe.