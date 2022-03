Messer-Fuchtelei endete mit Diversion

Seit fünf Jahren führt ein 21-Jähriger eine Beziehung mit seiner Freundin. Zumindest die meiste Zeit dieser fünf Jahre. Just in einer Beziehungspause am 17. Juli vergangenen Jahres passierte im Südlichen Weinviertel etwas, das dem jungen Mann eine Anklage am Landesgericht Korneuburg einhandelte.

Er sah von seinem Auto aus seine „Ex“ mit einem 19-Jährigen und einem weiteren Burschen. Daraufhin schnappte er sich ein Messer, das er immer in der Fahrertür bei sich führe, stieg aus und ging auf die Dreiergruppe bis auf zwei Meter Entfernung zu.

Nach dieser gefährlichen Drohung mit dem Messer sei er ohne ein Wort zu sagen wieder zu seinem Auto zurück. Ein „gespenstisches Erlebnis“ sei das wohl gewesen, resümierte der Richter stellvertretend für den 19-jährigen Zeugen, der das bejahte.

Den „Gruselfaktor“ erhöhte auch die Tatsache, dass die jungen Männer einander vorher nicht kannten. Der 21-Jährige gestand seine Schuld gegenüber Richter Rainer Klebermaß unumwunden ein. Die Verantwortungsübernahme und die Unbescholtenheit des Burschen ermöglichte dem Richter eine Diversion in Form eines Tatausgleichs anzubieten.

Handschlag besiegelte die Versöhnung

Nachdem Opfer und Täter mit dieser Vorgangsweise einverstanden waren, entschuldigte sich der 21-Jährige und die vom 19-Jährigen akzeptierte Entschuldigung wurde mit Corona-konformem „Handschlag“ besiegelt. Weitere Bestandteile der Diversion sind ein Pauschalkostenbeitrag zum Verfahren von 150 Euro und eine Probezeit von zwei Jahren. Diese schienen den jungen Mann kurz zu irritieren, was Klebermaß zu der Bemerkung „Das wird ja hoffentlich nicht allzu schwer“ veranlasste, um ihn mit den Worten „Es liegt an Ihnen!“ zu verabschieden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden