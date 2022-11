Projekt „LISA“ zog Bilanz

Im Jahr 2019 startete das Land Niederösterreich im Südlichen Weinviertel ein praxisorientiertes Mobilitätslabor, das „LISA Mobility.Lab“. Im Rahmen einer Abschlusssitzung wurde nun Resümee gezogen.

„LISA“ steht für „leicht, intelligent, sauber und attraktiv“. Durch die Verknüpfung eines eng getakteten Linienbusverkehrs mit zahlreuchen Einstiegsstellen und ergänzenden Mobilitätsangeboten entstand ein neuartiges Gesamtangebot für die gesamte Region.

„Als Land NÖ setzen wir weiterhin auf einen Mobilitätsmix, also das gleichwertige, nebeneinander Bestehen von Schiene, Straße und aktiver Mobilität – so werden wir die Mobilitätswende in unserem Land weiter vorantreiben und können eine klima- und zukunftsfitte Mobilität für alle gewährleisten“, zeigt sich ÖVP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko begeistert.

Das Rückgrat bildet ein dichter Busverkehr, der in einem Halbstunden- bzw. Stundentakt die regionalen Zentren Wolkersdorf, Gänserndorf und Mistelbach verbindet. Seit September sind nun elf elektronisch betriebene Busse auf diesen Linien im regionalen Linienverkehr unterwegs. Knapp 50 Mobilitätsstationen mit über 30 neuen Buswartehäusern, mehr als 120 Radbügeln sowie 49 Radboxen verknüpfen das Angebot des öffentlichen Verkehrs mit aktiver Mobilität – also dem Radfahren oder dem Zufußgehen.

„Vier neue E-Carsharing- Standorte erweitern das bisherige E-Carsharing-Angebot. So kann in dieser Region tatsächlich auf ein Zweitauto verzichtet werden“, so die Verantwortlichen. Das Entscheidungsgremium setzte sich aus den Mitgliedern der Gemeinden und Fachexperten zusammen. So wurden zwölf Leitungssitzungen und weitere Termine, darunter die Probefahrt mit den neuen E-Bussen oder zahlreiche Webinare zur Weiterentwicklung des E-Carsharings, abgehalten.

