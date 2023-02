Prozess: Böllerei eskalierte

Sehr weihnachtlich ging es am 27. Dezember letzten Jahres im Südlichen Weinviertel nicht zu. Das lag zum einen daran, dass ein 29- und ein 31-Jähriger Silvester bereits vorverlegt und geböllert hatten. Das lag aber auch daran, was sich aus dem „Krachen lassen“ entwickelte. Nämlich ein Einsatz von vier Polizeidienststellen – Hohenau, Zistersdorf, Matzen und der Hundestaffel aus Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn) – mit insgesamt zehn Beamten im Einsatz.

Eine Idee von den Geschehnissen an jenem Dezembertag gaben die Anklagepunkte von Staatsanwältin Katharina Schmid-Benner am Landesgericht Korneuburg: Sachbeschädigung, schwere Nötigung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen die Staatsgewalt, gefährliche Drohung und Suchtgifthandel. Einen weiteren Eindruck lieferte die Dauer der Amtshandlung von etwa dreieinhalb Stunden, die beiden Männern zwei Übernachtungen in der Obhut der Polizei einbrachte, ehe sie am 29. Dezember wieder enthaftet wurden.

Sogenannte „Benzos“, Alkohol und der Genuss von Cannabis – das war offenbar die Mixtur, die dafür sorgte, dass die beiden Angeklagten ihr „zweites Gesicht“ zeigten, wie sie selbst Richterin Lydia Rada schilderten, aber natürlich auch ihre Verteidiger Verena Schwarzinger und Dieter Koth in ihren Plädoyers betonten. Das rezeptpflichtige Medikament hätten sie wegen ihrer Panikattacken verschrieben bekommen, an Gras seien sie gewöhnt und mit dem Alkohol hätten sie es übertrieben – so die Zusammenfassung.

Einen Actionfilm hätten sie sich angesehen, der sie animiert habe, im Garten böllern zu gehen. Der 29-Jährige streifte sich noch einen Patronengürtel um und steckte eine Signalpistole ein. Nachdem sich ein Vater (43) von drei Kindern gegen 18.30 Uhr über die Ruhestörung beschwerte, was wiederum gegenseitige Beschimpfungen zur Folge hatte, kam die Pistole zum Einsatz, die der 29-Jährige dem Mann an die Schläfe setzte.

Die Frau (34) des bedrohten Nachbarn alarmierte die Polizei, die kurz darauf eintraf. Jetzt ging es aber erst richtig los: Die Freunde beschimpften und drohten den Beamten in einem fort, was diese mit den Worten „derb, ordinär und deftig“ beschrieben.

„Ein außerordentliches Maß an Aggression“

Einig waren sich die erfahrenen Beamten des damaligen Einsatzes, dass das Maß an Aggression, das von den Männern ausging „außerordentlich“ war – auch im Rückblick auf ihre bisherige Tätigkeit. Das änderte sich auch nicht, als die Polizisten das Haus durchsuchen oder sie festnehmen wollten, da sieben – zum Teil geladene – Jagdwaffen und 473 Gramm Cannabis sichergestellt wurden.

Der Abend mündete gegen 23 Uhr in der Verwüstung einer Arrestzelle der Polizeistation Marchegg durch den 29-Jährigen. Nun mochte man im ersten Moment bei der Verhandlung gar nicht glauben, dass diese zwei harmlos wirkenden Männer, die glatt als Brüderpaar durchgehen könnten, einen Grashalm knicken könnten.

„Ich schäme mich dafür“, formulierte der 31-Jährige seine Verantwortung, auch wenn er sich nicht an jedes Wort erinnern könne, das gefallen sei. Seit ihrer Festnahme – und auf Anordnung der Haftrichterin – werden beide von der Bewährungshilfe betreut, was positive Wirkung zeige, wie sie bestätigten. Beide Unbescholtenen kamen mit der „Rute im Fenster“ davon. Der 29-Jährige, dem mehr Fakten angelastet wurden, fasste 14 bedingte Monate Freiheitsstrafe aus, der 31-Jährige „nur“ sieben.

