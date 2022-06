Schlamperei bei Pickerl: Geständnis vor Gericht

Auch Traktoren müssen natürlich zum Pickerl. Für diese Zugmaschinen gibt es eigene Prüfgeräte, so zum Beispiel das Bremsverzögerungsmessgerät. Ein solches besaß ein 55-jähriger ehemaliger Werkstättenbesitzer im Südlichen Weinviertel, er setzte es allerdings nur spärlich ein. So zum Beispiel 2019, wo er rund 15 Traktoren mit der alten Praxis auf ihre Bremstauglichkeit prüfte. Das eigentlich notwendige Messgerät war zu diesem Zeitpunkt nicht geeicht, wie eine routinemäßige Revision am 2. Oktober 2020 ergab.

Um sein damals in einem Sanierungsverfahren befindliche Werkstatt über Wasser zu halten, machte er weiter. Zwischen Ende Oktober und Ende November 2020 wurden weitere 26 Traktoren nicht mithilfe der gängigen Standards überprüft. Der Grund diesmal: Das entsprechende Gerät war bei der Eichung. Für diesen Missbrauch der Amtsgewalt, die er aufgrund seiner Pickerl-Prüfberechtigung ausübte, musste er sich am Landesgericht Korneuburg vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Xenia Krapfenbauer verantworten.

Das tat er auch umfassend geständig. Man konnte dem 55-Jährigen anmerken, wie nah ihm die juristische Aufarbeitung, sozusagen als Teil der immer noch laufenden Insolvenz, ging. Mit den Missbräuchen und der Konsequenz des Verlusts der Prüfberechtigung hat der Mann seine Firma und somit das Lebenswerk in zweiter Generation und nicht zuletzt sich selbst ruiniert.

In seinem Schlussplädoyer wies Verteidiger Dieter Koth die Schöffen darauf hin, dass sein Mandant sehr wohl geprüft habe, nur habe er eben „auf die alte Methode zurückgegriffen.“ „Der wissentliche Missbrauch liegt vor“, befand der Schöffensenat und verurteilte den 55-Jährigen zu einem Jahr bedingter Freiheitsstrafe.

Die Milde des Urteils begründete Krapfenbauer mit der Unbescholtenheit des Mannes und sein reumütiges Geständnis. Außerdem bestehe auch keine Gefahr einer Wiederholungstat, da der 55-Jährige glaubhaft machen konnte, dass das Letzte, was ihn interessiere, seine Prüfberechtigung zurückzubekommen – nie wieder.

