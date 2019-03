Schwere Vorwürfe erhebt ein Mann gegen seinen eigenen Bruder, der im südlichen Weinviertel ein Unternehmen führt: Der Firmenchef soll homophob sein und Schwule öffentlich beschimpfen. Und: Die Wirtschaftskammer (WK) soll dem Beschuldigten, der Mitglied der Innung ist, seit Monaten Rückendeckung geben. Trotz zahlreicher eingebrachter Beschwerden und Anzeigen soll der homosexuellenfeindliche Unternehmer nach wie vor öffentlich für die WK tätig sein.

In seinem Ärger wandte sich der Ankläger nicht nur an die höchsten Stellen der Kammer, sondern auch an VP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Außerdem habe er bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein entsprechendes Strafverfahren gegen seinen Bruder eingeleitet: „Meiner strafrechtlichen Anzeige wird unmittelbar auch eine zivilrechtliche Anzeige gegen ihn folgen.“

"Der Unternehmer ist noch nie aufgefallen"

Der Beschuldigte selbst konnte von der NÖN leider nicht telefonisch erreicht werden. Was sagt der Bürgermeister der Gemeinde zu den Anschuldigungen? „Der besagte Unternehmer ist diesbezüglich noch nie aufgefallen. Ich kann somit nichts Negatives über ihn sagen.“

Auch die Gänserndorfer Wirtschaftskammer kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen. WK-Bezirksstellenleiter Thomas Rosenberger: „Das Ganze dürfte ein Familienkrieg sein. Gegen unser Mitglied gab es in dieser Hinsicht noch nie eine Beschwerde. Wir sehen daher derzeit auch keinen Grund zu handeln.“

Rosenberger spricht von einer zivilrechtlichen Angelegenheit, bei der es auch noch keine Verurteilung gibt: „Im Zweifel also für den Angeklagten.“