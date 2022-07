Wegen Parkstrafen Versicherung gelinkt

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Ein gelernter Versicherungskaufmann, der eine Versicherung betrügt, mag vielleicht nicht die große Überraschung sein, ist aber jedenfalls ein Fall fürs Strafgericht in Korneuburg. So geschehen im Südlichen Weinviertel, begangen von einem 38-Jährigen, der sich bereits zum dritten Mal wegen ähnlicher Delikte verantworten musste. Im vorliegenden Fall hat er zwischen dem 1. und 7. März dieses Jahres eine Versicherung mit den Daten seiner Mutter abgeschlossen.

Kurz darauf meldete er einen beschädigten Tisch, dessen Wert 2.800 Euro betragen haben soll. Auch diesen gab es nicht. Erleichtert wurde ihm der Betrug durch die Möglichkeit, alles übers Internet abzuwickeln.

Seine Absicht zu betrügen verschleierte er in der Hauptverhandlung vor Richter Martin Bodner nicht und begründete sie mit seiner persönlichen finanziellen Notlage wegen Parkstrafen in der Höhe von 3.000 Euro, die ihm eine sechswöchige Strafhaft einbrächten, wenn er sie nicht bezahlen könnte.

Dass ein Betrug noch gravierendere Folgen haben könnte, kam dem 38-Jährigen offenbar nicht in den Sinn. Zumindest nicht, bis die Anklage der Staatsanwaltschaft ins jetzt wieder bezogene Elternhaus flatterte. Er habe alles geändert und sei auch wieder in einem aufrechten Dienstverhältnis. Für Richter Bodner stellte sich die Frage nach der juristischen Reaktion. Die fiel mit 15 Monaten Freiheitsstrafe – davon zehn bedingt – überschaubar aus. Somit bleibt dem 38-Jährigen immerhin noch die Alternative „Job und Zuhause“ in Form der sogenannten Fußfessel statt Justizanstalt.

