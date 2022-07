Zerstach der „Ex“ die Reifen?

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Es war nicht der erste Verhandlungstag und es wird auch nicht der letzte sein, in einem Verfahren, in dem es vordergründig um schwere Sachbeschädigung geht.

Dahinter steht ein Trennungskonflikt, in dem sich die beiden ehemaligen Partner gegenseitig mit Klagen zudecken. Im gegenwärtigen Fall hatte sich Richterin Monika Zbiral mit zerstochenen Reifen am Fahrzeug der Frau (51) im März dieses Jahres im Südlichen Weinviertel zu beschäftigen.

Dort hatte sie am 18. März dieses Jahres ihren Wagen auf dem Mitarbeiterparkplatz der Kurklinik abgestellt. Nach dem Dienst fand sie ihren Pkw mit zerstochenen Reifen und zerkratztem Lack wieder. Ihr Verdacht fiel sofort auf ihren ehemaligen Lebensgefährten (53), von dem sie seit Ende Oktober 2021 getrennt ist, – frei nach dem Motto: „Wer soll’s denn sonst sein?“ Zu viel sei bis dahin schon vorgefallen, schilderte sie im Zeugenstand der Richterin, die sie – auf ihren Wunsch – in Abwesenheit des 53-Jährigen befragte.

Doch was sie schilderte, hatte nicht immer Hand und Fuß. Etwas, das sie mit ihrem Partner immer noch gemeinsam hat, der sich am ersten Verhandlungstag ähnlich verhielt. Haarig wurde es, als Zbiral wissen wollte, wo sie den Wagen reparieren habe lassen. „Ich darf’s nicht sagen.“ „Sie müssen’s sagen“, so die Richterin und erinnerte die Frau an ihre Pflicht zur Wahrheit im Zeugenstand. Auch die Aussicht auf eine Anklage wegen Falschaussage braucht noch ein wenig, bis es sickerte. Schließlich nannte sie eine Werkstatt in Wiener Neustadt.

Das war nicht das Einzige, was die Richterin in diesem Fall noch überprüfen musste. Unter anderem sollen die Mobildaten des Angeklagten ausgewertet werden – zum Beweis dafür, dass er sich im angegebenen Tatzeitraum in Bad Pirawarth aufgehalten habe – „oder eben nicht“, wie Verteidigerin Charlotte Böhm ergänzte. Für die Richterin war es schon mal einfacher, verhandlungstechnisch auf den Punkt zu kommen ...

