Karl Wilfing ist Pate der neuen Weinviertel-Torte

Wien hat seine Sachertorte, Bad Ischl den Zaunerstollen, Salzburg seine Mozartkugeln und das Weinviertel dank dem Eisenhuthaus seine Weinviertel-Torte. „Sie ist ein wunderbares Beispiel, was die Weinviertler Kulinarik in der süßen Ecke zu bieten hat. Viele wissen nicht, dass die Zutaten der Weinviertler Kulinarik fast zur Gänze aus dem Weinviertel kommen“, betont Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker.

Das Weinviertel steht für die Weintraube, die Walnuss, die Marille und natürlich auch für wertvolles Getreide. Die neue Regionstorte ist eine leichte Nussmasse mit Traubensaft, gefüllt mit zart schmelzender Schokoladencreme und gerösteten Walnüssen. Verfeinert mit regionaler Marillenkonfitüre, wie es offiziell heißen muss, also mit Marillenmarmelade und einer edlen Schokoladenglasur. Selbst das wertvolle Mehl stammt aus der Region.

Madeleine Rieder und Ingrid Aigner sind zwei kreative Köpfe, die bei der Torte auch für eine wunderschöne Verpackung sorgen. Die Weinviertel-Torte wird in einer Blechschachtel angeboten, die auch noch lange nach dem Genuss der Torte an das Weinviertel erinnern wird. So wird die Weinviertel-Torte aus dem Eisenhuthaus zu einem ganz besonderen Geschenk, das in einem kleinen Falter auch die Geschichte und das Besondere der Torte erzählt. Als kleines Mitbringsel aus dem Weinviertel gibt es im Eisenhuthaus auch die Vierteltorte. Evelyn Schultes aus dem Büro Wilfing meinte beim Verkosten der köstlichen Torte: „Wenn ich sage: Wie bei meiner Oma, dann ist das ein ganz großes Kompliment.“