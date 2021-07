Quallen im Breitenseer Badesee .

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Süßwasserqualle, auch Süßwassermeduse genannt, in unseren Breiten nachgewiesenen. Der zu beinahe aus 99,5 % aus Wasser bestehende Polyp kann von wenigen Millimetern bis zu der Größe einer 2-Euro-Münze heranwachsen. Seit gut 15 Jahren treten die kleinen Nesseltierchen auch im 1er See des Feriendorfs in Breitensee auf.