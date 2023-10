Mit einem Flugbanner gegen die Windräder

Lange war Sulz windradfrei. Nächsten Sonntag ist Bürgerbefragung zum Thema Windkraft in der Gemeinde Sulz im Weinviertel. Gegner der Windräder machten mit einem spektakulären Bannerflug auf sich aufmerksam. Ein engagierter Bürger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, meint dazu: „Rund um unsere Dörfer stehen schon zig Windräder. Jetzt sollen es Lockangebote für billigen Strom hinbiegen, dass es auch in Sulz welche gibt. Die Grundstücke werden entwertet. Unsere Kinder müssen aus einer ohnehin strukturschwachen Region abwandern.“

Der Bürger attackiert zudem ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner: „Die jahrzehntelang glühende Windradgegnerin vollzog eine Kehrtwende hin zur Unterstützerin eines privaten Anbieters und wirbt offen für das Strompreismodell und tritt sogar auf als Informationsveranstaltungen getarnten Werbeevents auf.“

„Eine Gegnerin wurde zur Unterstützerin“

Der Mann spielt hier auf ein Video mit Baumgartner an, zu sehen auf der Homepage des Windenergieanbieters. Darin betont Baumgartner, nie eine Befürworterin der Windkraft gewesen zu sein, unterstützt allerdings das Vorhaben, die Gemeinde unabhängiger zu machen. Das Modell sieht eine Energiegemeinschaft mit einem Strompreis von 6 Cent bis 500 kW bis zur Inbetriebnahme und anschließend ebenfalls 6 Cent für bis zu 5.000 kW pro Haushalt vor. „Die Volksbefragung soll nun den ahnungslosen Bürger zu einem Ja drängen, damit noch bis 31. Dezember die Windradzone beantragt werden kann. Billigen Strom gibt es auch ohne die Zerstörung der Heimat“, so der empörte Windradgegner.

Was sagt nun die Ortschefin zu den Vorwürfen? „Ich war nie ein Freund der Windräder, aber ich habe meine persönlichen Befindlichkeiten hintanzustellen, wenn es um das Wohl der Gemeinde geht“, stellt Baumgartner fest. Es gebe einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats (ÖVP, SPÖ und FPÖ) über die Volksbefragung, die für den Gemeinderat bindend ist. Baumgartner weiter: „Es gibt etliche Stimmen in der Gemeinde, die sagen: Überall stehen schon Windräder, aber wir haben nichts davon. Die Bürger werden entscheiden.“ Und: „Außerdem werden Entscheidungen nicht durch eine Person allein getroffen, sondern vom gesamten Gemeinderat.“

Baumgartner betont, dass sie als Nationalratsabgeordnete bei der Abstimmung über die UVP-Novelle den Sitzungssaal verlassen habe. Diese sieht vor, dass Gemeinden bei Bauvorhaben in einer Zonierung nicht mehr gefragt werden. „Das geht für mich gar nicht“, so Baumgartner. Eine Frist bis 31. Dezember ist ihr nicht bekannt.

Der Bürger weist auf eine Informationsveranstaltung am 12. Oktober um 18.30 Uhr im Dorfladen hin, wo Experten sprechen werden.