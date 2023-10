Volksbefragung: Bürger stimmten für Windräder

Heute waren die Bürger der Gemeinde zu den Wahlurnen gerufen. Die Wahlbeteiligung von 76 Prozent der Wahlberechtigten (insgesamt 1057) spiegelte das große Interesse am Thema wider. Ebenso eindeutig ist das Ergebnis: Von den 808 abgegebenen Stimmen sind 495 oder 61,26 Prozent für die Errichtung von Windrädern in der Gemeinde, die bislang windkraftfrei war. 309 Bürger oder 38,24 Prozent stimmten dagegen. Vier Stimmen waren ungültig.

ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner informiert über die weitere Vorgangsweise: „Es wird schon im Vorfeld Besprechungen mit dem Gemeinderat und der Betreiberfirma über die Verträge geben. Dazu holen wir uns auch juristischen Beistand.“ Sind die Vertragsdetails festgelegt, soll der Gemeinderat in seiner Dezembersitzung die Beschlüsse fassen. Vorab werden die Verträge noch dem Gemeindebund zur Prüfung übermittelt. Die Flächen sind in die Zonierung voreingemeldet. Die Zonierung Richtung Schrick soll allerdings rausgenommen werden.

Die Windkraftgegner machten im Vorfeld mit einer Informationsveranstaltung, Flugbanner und Postwurfsendungen mobil. Ihre Argumente waren die Umweltzerstörung und dass die Sulzer mit billigen Strom geködert werden. So bietet der Windkraftbetreiber einen Strompreis von 6 Cent bis zu 500 kWh ab 2023 bis zum Betrieb der Windkraftanlagen und dann 6 Cent bis zu 5.000 kWh ab Betrieb. „Niemand kann diese Phantasiepreise auf ewig garantieren“, stand in einer Aussendung zu lesen. Baumgartner rechnet mit einem Zeitraum von rund vier Jahren, bis die Windräder in Betrieb gehen. Die Errichtung erfolgt bereits nach der UVP-Novelle 2023, die ein beschleunigtes Verfahren vorsieht. Es sollen maximal 10 Windkraftanlagen errichtet werden.

Die Ortschefin hofft nun, dass keine Spaltung in der Bevölkerung bleibt und alle wieder miteinander können.